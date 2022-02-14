https://ria.ru/20220214/pogoda-1772635370.html

Москвичам рассказали о погоде в День всех влюбленных

Москвичам рассказали о погоде в День всех влюбленных - РИА Новости, 14.02.2022

Москвичам рассказали о погоде в День всех влюбленных

Порывистый ветер и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в понедельник, на который выпал День всех влюблённых, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T08:39

2022-02-14T08:39

2022-02-14T08:39

общество

день святого валентина

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Порывистый ветер и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в понедельник, на который выпал День всех влюблённых, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление существенно не изменится и составит 747 миллиметров ртутного столба.

https://radiosputnik.ria.ru/20220214/vlyublennykh-1769802111.html

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общество, день святого валентина