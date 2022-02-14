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Москвичам рассказали о погоде в День всех влюбленных
Москвичам рассказали о погоде в День всех влюбленных - РИА Новости, 14.02.2022
Москвичам рассказали о погоде в День всех влюбленных
Порывистый ветер и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в понедельник, на который выпал День всех влюблённых, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T08:39
2022-02-14T08:39
общество
день святого валентина
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Порывистый ветер и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в понедельник, на который выпал День всех влюблённых, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление существенно не изменится и составит 747 миллиметров ртутного столба.
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общество, день святого валентина
08:39 14.02.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в День всех влюбленных

Порывистый ветер и до плюс двух градусов ожидается в Москве в День всех влюбленных

© РИА Новости / Кирилл БрагаВлюбленные в Москве зимой
Влюбленные в Москве зимой - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Влюбленные в Москве зимой
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Порывистый ветер и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в понедельник, на который выпал День всех влюблённых, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Мы сегодня ожидаем облачную с прояснениями погоду, без существенных осадков, температура максимальная в столице ноль - плюс 2 градуса, по области - от минус 2 до плюс 3. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый, - рассказал Синенков.

По словам синоптика, атмосферное давление существенно не изменится и составит 747 миллиметров ртутного столба.
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