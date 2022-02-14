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Вильфанд рассказал об опережающей климатический ход на 50 дней температуре
Вильфанд рассказал об опережающей климатический ход на 50 дней температуре - РИА Новости, 14.02.2022
Вильфанд рассказал об опережающей климатический ход на 50 дней температуре
Погода на территории Европейской России в конце рабочей недели опередит климатический ход на 50 дней, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T05:41
2022-02-14T05:41
2022-02-14T09:27
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роман вильфанд
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Погода на территории Европейской России в конце рабочей недели опередит климатический ход на 50 дней, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Ночные температуры в центре Европейской России будут минус два-семь градусов, дневные — один-три градуса тепла. В ночь на среду будет до минус восьми. С понедельника по среду температура будет на шесть-семь градусов выше нормы, но это будет еще соответствовать мартовским значениям", — рассказал он.С четверга наступит уверенный "апрель": температура будет выше нормы на 11 градусов. "Это даже будет соответствовать второй декаде апреля. Дневная температура в центре Европейской России будет доходить до плюс пяти", — уточнил синоптик.По его словам, это связано с теплыми южными воздушными массами. Самые большие положительные температурные аномалии ждут центр региона, север и северо-запад, на юге Европейской части отклонения составят три-четыре градуса.Как уточнил Вильфанд, существенных осадков до четверга не ожидается, высота снега уменьшится.В пятницу возможны дождь и мокрый снег.
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общество, день святого валентина, погода, россия, москва, роман вильфанд, гидрометцентр
05:41 14.02.2022 (обновлено: 09:27 14.02.2022)
Вильфанд рассказал об опережающей климатический ход на 50 дней температуре
Вильфанд: жителей Европейской части России на рабочей неделе ждет аномальное тепло
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Погода на территории Европейской России в конце рабочей недели опередит климатический ход на 50 дней, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Ночные температуры в центре Европейской России будут минус два-семь градусов, дневные — один-три градуса тепла. В ночь на среду будет до минус восьми. С понедельника по среду температура будет на шесть-семь градусов выше нормы, но это будет еще соответствовать мартовским значениям", — рассказал он.
С четверга наступит уверенный "апрель": температура будет выше нормы на 11 градусов.
"Это даже будет соответствовать второй декаде апреля. Дневная температура в центре Европейской России будет доходить до плюс пяти", — уточнил синоптик.
По его словам, это связано с теплыми южными воздушными массами. Самые большие положительные температурные аномалии ждут центр региона, север и северо-запад, на юге Европейской части отклонения составят три-четыре градуса.
Как уточнил Вильфанд
, существенных осадков до четверга не ожидается, высота снега уменьшится.
В пятницу возможны дождь и мокрый снег.