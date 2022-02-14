https://ria.ru/20220214/peskov-1772702107.html
В Кремле каждый сам определяет отношение к Дню влюбленных, заявил Песков
В Кремле каждый сам определяет отношение к Дню влюбленных, заявил Песков - РИА Новости, 14.02.2022
В Кремле каждый сам определяет отношение к Дню влюбленных, заявил Песков
В Кремле каждый определяет свое отношение ко Дню всех влюбленных, но это обычный рабочий день, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T13:25
2022-02-14T13:25
2022-02-14T13:27
общество
день святого валентина
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В Кремле каждый определяет свое отношение ко Дню всех влюбленных, но это обычный рабочий день, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Никак, мы работаем. Каждый в личном плане определяет свое отношение к этому празднику", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как с Днем всех влюбленных в Кремле.При этом, отвечая на вопрос, как отмечает праздник сам Песков с женой Татьяной Навкой, он отметил, что "отмечают этот праздник каждый день".
https://ria.ru/20220214/prazdnik-1772627544.html
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общество, день святого валентина, дмитрий песков
13:25 14.02.2022 (обновлено: 13:27 14.02.2022)
В Кремле каждый сам определяет отношение к Дню влюбленных, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: в Кремле праздник всех влюбленных — обычный рабочий день