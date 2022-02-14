https://ria.ru/20220214/peskov-1772702107.html

В Кремле каждый сам определяет отношение к Дню влюбленных, заявил Песков

В Кремле каждый сам определяет отношение к Дню влюбленных, заявил Песков - РИА Новости, 14.02.2022

В Кремле каждый сам определяет отношение к Дню влюбленных, заявил Песков

В Кремле каждый определяет свое отношение ко Дню всех влюбленных, но это обычный рабочий день, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T13:25

2022-02-14T13:25

2022-02-14T13:27

общество

день святого валентина

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В Кремле каждый определяет свое отношение ко Дню всех влюбленных, но это обычный рабочий день, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Никак, мы работаем. Каждый в личном плане определяет свое отношение к этому празднику", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как с Днем всех влюбленных в Кремле.При этом, отвечая на вопрос, как отмечает праздник сам Песков с женой Татьяной Навкой, он отметил, что "отмечают этот праздник каждый день".

https://ria.ru/20220214/prazdnik-1772627544.html

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общество, день святого валентина, дмитрий песков