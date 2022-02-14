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Время любви началось у крякв, бобров и лисиц в Москве

Время любви началось у крякв, бобров и лисиц в Москве - РИА Новости, 14.02.2022

Время любви началось у крякв, бобров и лисиц в Москве

Брачный период начался у животных на природных территориях Москвы - крякв, бобров, лисиц, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T18:12

2022-02-14T18:12

2022-02-14T18:12

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Брачный период начался у животных на природных территориях Москвы - крякв, бобров, лисиц, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Кряквы в феврале начали создавать пары. Это самая многочисленная московская утка, поэтому зимой увидеть их можно на всех природных территориях города, где есть незамерзающие водоемы. С середины февраля можно наблюдать их брачный ток (танец). За самкой кряквы могут ухаживать сразу несколько самцов, ведь их численность намного выше. Селезни в брачный период очень яркие: голова и шея изумрудного цвета, лапы красные. Оперение самок бурое с темными пестринами, лапы оранжевые. Летом же селезни линяют и становятся похожими на своих подруг", - рассказали в пресс-службе.В ведомстве отметили, что гнездо кряквы устраивают на земле до конца апреля, иногда далеко от водоема. Высиживать кладку самка начинает в апреле, а вот в мае уже появляются первые выводки, воспитанием которых занимается только самка.В пресс-службе уточнили, что детеныши рождаются в конце весны, когда становится намного теплее и появляется больше доступной пищи.В пресс-службе сообщили, что в брачный период среди лис-самцов иногда случаются и драки, ведь самка по законам природы выбирает самого достойного претендента. Лисята появляются обычно в апреле-мае."В животном мире некоторые виды стали справлять свадьбы раньше, чем несколько десятков лет назад. У ушастой совы период размножения раньше приходился на конец марта - начало апреля. В феврале в Москве уже можно услышать, как перекликаются совы, которые ищут пару. Но в основном же брачный период у птиц – это начало апреля, когда пернатые прилетают с юга. А вот белочки проявляют активность уже в конце февраля: они стремятся вывести потомство к приходу весны, к первым теплым дням, поэтому гон уже начинается. Не отстают от них и зайцы. Не зря же есть выражение "мартовский заяц", русаки и беляки начинают "топтать" природные территории более активно именно в феврале-марте", - цитируют в пресс-службе главного специалиста ГПБУ "Мосприрода" Валентина Волкова.

https://ria.ru/20220115/utki-1767977332.html

https://ria.ru/20211201/ptitsy-1761684164.html

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мосприрода, москва, россия, общество