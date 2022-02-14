https://ria.ru/20220214/pererabotka-1772765608.html

Жители Подмосковья сдают старые вещи на переработку

Жители Подмосковья сдают старые вещи на переработку - РИА Новости, 14.02.2022

Жители Подмосковья сдают старые вещи на переработку

За два года существования проекта "Мегабак" жители Московской области сдали более 77 тысяч кубометров старых диванов, холодильников, микроволновок, шкафов и... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T17:54

2022-02-14T17:54

2022-02-14T17:53

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. За два года существования проекта "Мегабак" жители Московской области сдали более 77 тысяч кубометров старых диванов, холодильников, микроволновок, шкафов и других вещей на переработку, говорится на сайте регионального правительства со ссылкой на пресс-службу вице-губернатора Евгения Хромушина."Проект "Мегабак" в Подмосковье стал очень популярным, за 2 года жители сдали на переработку более 77 тысяч кубометров старых диванов, шкафов, холодильников, микроволновок, спилов растений, елок, оконных рам", - сказано в публикации.В сообщении отмечается, что объём мусора сопоставим с железнодорожным составом из 560 вагонов длиной в 9 километров. Весь мусор и сортировку забирают специальные организации, которые занимаются переработкой - это бесплатно как для жителей, так и для таких компаний.Проект "Мегабак" запустили в Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева. На данный момент в регионе расположено 58 площадок проекта в 55 округах.

https://ria.ru/20211216/musor-1764020076.html

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московская область (подмосковье), общество