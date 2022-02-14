https://ria.ru/20220214/peregovory-1772798040.html
Генсек ООН поговорил с Лавровым и Кулебой
Генсек ООН поговорил с Лавровым и Кулебой - РИА Новости, 14.02.2022
Генсек ООН поговорил с Лавровым и Кулебой
Генсек ООН Антониу Гутерреш переговорил с главами МИД РФ и Украины Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой в понедельник, заявил его официальный представитель... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T20:48
2022-02-14T20:48
2022-02-14T20:56
в мире
дмитрий кулеба
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ООН, 14 фев - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш переговорил с главами МИД РФ и Украины Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой в понедельник, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик."Генсек ООН провел виртуальную встречу ранее сегодня с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, он также переговорил не так давно с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой", – сказал Дюжаррик на брифинге.Позднее в понедельник, по его словам, Гутерреш выступит перед прессой с заявлением.Антониу Гутерреш в ходе переговоров с Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой выразил им серьезную обеспокоенность в связи с напряженностью вокруг Украины, заявил Стефан Дюжаррик."Генсек ООН выразил обоим главам МИД серьезную обеспокоенность в связи с высокой напряженностью вокруг Украины. Он приветствовал продолжающиеся дипломатические дискуссии, нацеленные на снижение этой напряженности, и вновь подчеркнул факт, что альтернативы дипломатии нет", - сказал Дюжаррик на брифинге.Антониу Гутерреш в ходе переговоров с Сергеем Лавровым обсудил ситуацию вокруг Украины, Сирии, Ливии, а также проблему невыдачи виз США российским дипломатам, заявил Стефан Дюжаррик.По его словам, разговор с Лавровым длился чуть более 20 минут."Вдобавок к теме Украины они обсудили другие вопросы: Ливию, Сирию и также продолжающуюся проблему выдачи виз между принимающей страной и РФ", - сказал Дюжаррик на брифинге.Он также указал, что генсек ООН по-прежнему считает, что войны на Украине не будет.
https://ria.ru/20220214/lavrov-1772733181.html
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в мире, дмитрий кулеба, мид украины, сергей лавров, россия, оон, антониу гутерреш, украина, стефан дюжаррик, сша
20:48 14.02.2022 (обновлено: 20:56 14.02.2022)
Генсек ООН поговорил с Лавровым и Кулебой
Генсек ООН Гутерреш выразил Лаврову и Кулебе обеспокоенность ситуацией вокруг Украины
ООН, 14 фев - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш переговорил с главами МИД РФ и Украины Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой в понедельник, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
"Генсек ООН
провел виртуальную встречу ранее сегодня с главой МИД РФ
Сергеем Лавровым, он также переговорил не так давно с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой
", – сказал Дюжаррик на брифинге.
Позднее в понедельник, по его словам, Гутерреш выступит перед прессой с заявлением.
Антониу Гутерреш
в ходе переговоров с Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой выразил им серьезную обеспокоенность в связи с напряженностью вокруг Украины
, заявил Стефан Дюжаррик
.
"Генсек ООН выразил обоим главам МИД серьезную обеспокоенность в связи с высокой напряженностью вокруг Украины. Он приветствовал продолжающиеся дипломатические дискуссии, нацеленные на снижение этой напряженности, и вновь подчеркнул факт, что альтернативы дипломатии нет", - сказал Дюжаррик на брифинге.
Антониу Гутерреш в ходе переговоров с Сергеем Лавровым обсудил ситуацию вокруг Украины, Сирии
, Ливии
, а также проблему невыдачи виз США
российским дипломатам, заявил Стефан Дюжаррик.
По его словам, разговор с Лавровым длился чуть более 20 минут.
"Вдобавок к теме Украины они обсудили другие вопросы: Ливию, Сирию и также продолжающуюся проблему выдачи виз между принимающей страной и РФ", - сказал Дюжаррик на брифинге.
Он также указал, что генсек ООН по-прежнему считает, что войны на Украине не будет.