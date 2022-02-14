https://ria.ru/20220214/peregovory-1772793402.html

Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию вокруг Украины и СВПД

Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию вокруг Украины и СВПД - РИА Новости, 14.02.2022

Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию вокруг Украины и СВПД

Главы МИД РФ и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиан обсудили в ходе телефонного разговора нагнетание западными странами обстановки вокруг Украины и... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T20:19

2022-02-14T20:19

2022-02-14T20:19

в мире

сергей лавров

хосейн амир абдоллахиан

россия

тегеран (город)

иран

украина

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Главы МИД РФ и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиан обсудили в ходе телефонного разговора нагнетание западными странами обстановки вокруг Украины и ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)."Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ключевым международным вопросам, включая нездоровую обстановку, нагнетаемую Западом вокруг Украины. С.В.Лавров подчеркнул, что развернутая США и их союзниками пропагандистская кампания о "российской агрессии" против Украины преследует провокационные цели, поощряя власти в Киеве к пагубным попыткам силового решения "проблемы Донбасса", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.Также отмечается, что сторонами "обсуждалась ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в контексте продолжающихся в Вене переговоров по восстановлению его полноценной реализации в изначально сбалансированной конфигурации, одобренной Советом Безопасности ООН".Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиан констатировали ощутимое продвижение вперед на направлении иранской ядерной сделки."Министры констатировали ощутимое продвижение вперед на этом важном направлении (восстановления полноценной реализации СВПД)", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.Сейчас в Вене проходят переговоры по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана и отмене санкций Вашингтона с Тегерана. 27 декабря стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договорённости по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, участники переговоров по восстановлению ядерной сделки с Ираном определённо продвигаются вперёд в достижении поставленной цели.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение о выходе из СВПД и восстановлении санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

https://ria.ru/20220214/iran-1772662389.html

россия

тегеран (город)

иран

украина

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в мире, сергей лавров, хосейн амир абдоллахиан, россия, тегеран (город), иран, украина, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)