Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию вокруг Украины и СВПД
МИД: Лавров обсудил с главой МИД Ирана СВПД и нагнетание Западом обстановки вокруг Украины
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Главы МИД РФ и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиан обсудили в ходе телефонного разговора нагнетание западными странами обстановки вокруг Украины и ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ключевым международным вопросам, включая нездоровую обстановку, нагнетаемую Западом вокруг Украины. С.В.Лавров подчеркнул, что развернутая США и их союзниками пропагандистская кампания о "российской агрессии" против Украины преследует провокационные цели, поощряя власти в Киеве к пагубным попыткам силового решения "проблемы Донбасса", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
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Также отмечается, что сторонами "обсуждалась ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в контексте продолжающихся в Вене переговоров по восстановлению его полноценной реализации в изначально сбалансированной конфигурации, одобренной Советом Безопасности ООН".
Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиан констатировали ощутимое продвижение вперед на направлении иранской ядерной сделки.
"Министры констатировали ощутимое продвижение вперед на этом важном направлении (восстановления полноценной реализации СВПД)", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Сейчас в Вене проходят переговоры по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана и отмене санкций Вашингтона с Тегерана. 27 декабря стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договорённости по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, участники переговоров по восстановлению ядерной сделки с Ираном определённо продвигаются вперёд в достижении поставленной цели.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение о выходе из СВПД и восстановлении санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.