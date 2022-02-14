https://ria.ru/20220214/peregovory-1772777573.html

Блинкен поговорил с главой МИД Украины

Блинкен поговорил с главой МИД Украины - РИА Новости, 14.02.2022

Блинкен поговорил с главой МИД Украины

Госсекретарь Энтони Блинкен провел в понедельник телефонный разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которого назвал немедленным приоритетом для... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T18:42

2022-02-14T18:42

2022-02-14T18:57

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сша

украина

ситуация в днр и лнр

энтони блинкен

дмитрий кулеба

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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен провел в понедельник телефонный разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которого назвал немедленным приоритетом для США поддержку усилий по деэскалации кризиса, сообщил госдепартамент."Госсекретарь подчеркнул, что, хотя немедленным приоритетом для США является поддержка усилий по деэскалации ситуации, любая дальнейшая агрессия со стороны России против Украины получит быстрый, скоординированный и сильный ответ", - сказано в пресс-релизе.Блинкен также заверил Кулебу в поддержке США и их партнеров суверенитета и территориальной целостности Украины, включая "ее экономическую и финансовую стабильность".Разговор глав внешнеполитических ведомств состоялся на следующий день после беседы президентов двух стран.

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

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в мире, сша, украина, ситуация в днр и лнр, энтони блинкен, дмитрий кулеба