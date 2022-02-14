https://ria.ru/20220214/peregovory-1772751741.html

Зеленский обсудил с Шольцем энергетическую поддержку Украины

Зеленский обсудил с Шольцем энергетическую поддержку Украины - РИА Новости, 14.02.2022

Зеленский обсудил с Шольцем энергетическую поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в ходе переговоров стороны обсудили экономическую и энергетическую поддержку РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T17:03

2022-02-14T17:03

2022-02-14T17:22

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КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в ходе переговоров стороны обсудили экономическую и энергетическую поддержку для Украины на фоне вызовов безопасности.Шольц находится в Киеве с визитом."Без Украины создание действенной архитектуры безопасности в Европе невозможно. Поэтому сегодня во время беспрецедентных вызовов чрезвычайно важна усиленная поддержка со стороны наших партнеров. Поддержка в сфере безопасности, поддержка экономическая, поддержка энергетическая", - сказал Зеленский на брифинге.Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем результаты последних переговоров советников глав стран-участниц "нормандского формата", а также подготовку новой встречи на этом уровне и перспективы встречи на уровне глав государств."Мы ожидаем, что в ближайшее время удастся провести следующие переговоры (советников лидеров стран "нормандского формата" - ред.) и договориться о саммите лидеров N4", - сказал Зеленский. Трансляцию вел офис президента Украины в Facebook.Он отметил, что обсудил с Шольцем последние шаги в рамках урегулирования ситуации в Донбассе. "За короткое время нам удалось провести два раунда переговоров политических советников "нормандской четверки" в Париже и Берлине. Хочу отметить в этом контексте роль нового федерального правительства Германии и лично господина канцлера", - сказал Зеленский.По его словам, Киев и Берлин разделяют видение мирного подхода урегулирования в Донбассе.

https://ria.ru/20220214/zelenskiy-1772735728.html

https://ria.ru/20220214/miting-1772719061.html

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в мире, украина, германия, ситуация в днр и лнр, европа, владимир зеленский, олаф шольц