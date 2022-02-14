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Зеленский обсудил с Шольцем энергетическую поддержку Украины
Зеленский обсудил с Шольцем энергетическую поддержку Украины - РИА Новости, 14.02.2022
Зеленский обсудил с Шольцем энергетическую поддержку Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в ходе переговоров стороны обсудили экономическую и энергетическую поддержку РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T17:03
2022-02-14T17:22
в мире
украина
германия
ситуация в днр и лнр
европа
владимир зеленский
олаф шольц
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КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в ходе переговоров стороны обсудили экономическую и энергетическую поддержку для Украины на фоне вызовов безопасности.Шольц находится в Киеве с визитом."Без Украины создание действенной архитектуры безопасности в Европе невозможно. Поэтому сегодня во время беспрецедентных вызовов чрезвычайно важна усиленная поддержка со стороны наших партнеров. Поддержка в сфере безопасности, поддержка экономическая, поддержка энергетическая", - сказал Зеленский на брифинге.Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем результаты последних переговоров советников глав стран-участниц "нормандского формата", а также подготовку новой встречи на этом уровне и перспективы встречи на уровне глав государств."Мы ожидаем, что в ближайшее время удастся провести следующие переговоры (советников лидеров стран "нормандского формата" - ред.) и договориться о саммите лидеров N4", - сказал Зеленский. Трансляцию вел офис президента Украины в Facebook.Он отметил, что обсудил с Шольцем последние шаги в рамках урегулирования ситуации в Донбассе. "За короткое время нам удалось провести два раунда переговоров политических советников "нормандской четверки" в Париже и Берлине. Хочу отметить в этом контексте роль нового федерального правительства Германии и лично господина канцлера", - сказал Зеленский.По его словам, Киев и Берлин разделяют видение мирного подхода урегулирования в Донбассе.
https://ria.ru/20220214/zelenskiy-1772735728.html
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в мире, украина, германия, ситуация в днр и лнр, европа, владимир зеленский, олаф шольц
17:03 14.02.2022 (обновлено: 17:22 14.02.2022)
 
Зеленский обсудил с Шольцем энергетическую поддержку Украины

Зеленский обсудил с Шольцем экономическую и энергетическую поддержку Украины

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Читать ria.ru в
КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в ходе переговоров стороны обсудили экономическую и энергетическую поддержку для Украины на фоне вызовов безопасности.
Шольц находится в Киеве с визитом.
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"Без Украины создание действенной архитектуры безопасности в Европе невозможно. Поэтому сегодня во время беспрецедентных вызовов чрезвычайно важна усиленная поддержка со стороны наших партнеров. Поддержка в сфере безопасности, поддержка экономическая, поддержка энергетическая", - сказал Зеленский на брифинге.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем результаты последних переговоров советников глав стран-участниц "нормандского формата", а также подготовку новой встречи на этом уровне и перспективы встречи на уровне глав государств.
"Мы ожидаем, что в ближайшее время удастся провести следующие переговоры (советников лидеров стран "нормандского формата" - ред.) и договориться о саммите лидеров N4", - сказал Зеленский. Трансляцию вел офис президента Украины в Facebook.
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Он отметил, что обсудил с Шольцем последние шаги в рамках урегулирования ситуации в Донбассе. "За короткое время нам удалось провести два раунда переговоров политических советников "нормандской четверки" в Париже и Берлине. Хочу отметить в этом контексте роль нового федерального правительства Германии и лично господина канцлера", - сказал Зеленский.
По его словам, Киев и Берлин разделяют видение мирного подхода урегулирования в Донбассе.
 
В миреУкраинаГерманияСитуация в ДНР и ЛНРЕвропаВладимир ЗеленскийОлаф Шольц
 
 
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