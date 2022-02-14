https://ria.ru/20220214/peregovory-1772724621.html

Министры обороны Белоруссии и Украины провели переговоры

Министры обороны Белоруссии и Украины провели переговоры - РИА Новости, 14.02.2022

Министры обороны Белоруссии и Украины провели переговоры

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин обсудил в понедельник по телефону с министром обороны Украины Алексеем Резниковым "болевые точки", а также шаги по... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T15:08

2022-02-14T15:08

2022-02-14T15:24

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МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин обсудил в понедельник по телефону с министром обороны Украины Алексеем Резниковым "болевые точки", а также шаги по укреплению атмосферы доверия в регионе."Сегодня по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Виктора Хренина с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Во время телефонного разговора стороны обсудили вопросы текущего состояния сотрудничества в военной сфере, имеющиеся "болевые точки", а также конкретные шаги по укреплению атмосферы доверия и безопасности в регионе", - говорится в сообщении пресс-службы белорусского военного ведомства в его Telegram-канале."Глава военного ведомства Украины Алексей Резников выступил за возобновление сотрудничества между двумя странами, а также активизацию сотрудничества по вопросам безопасности и взаимного доверия", - также заявили в Минске."Министры обсудили проведение мероприятий подготовки вооруженных сил и выразили уверенность, что данные мероприятия не несут угроз безопасности братским странам", - отметило ведомство.Согласно сообщению, во время разговора министр обороны Белоруссии Хренин "отметил, что народ Украины был и будет для Беларуси братским народом, Беларусь не является инициатором напряженности в отношениях Беларуси и Украины". "Главы военных ведомств обозначили конкретные шаги по мероприятиям повышения транспарентности и взаимного доверия", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220203/belorussiya-1770833087.html

https://ria.ru/20220214/ukraina-1772681146.html

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в мире, белоруссия, украина, ситуация в днр и лнр