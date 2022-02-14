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В Кремле, отвечая на вопрос о встречах Путина, призвали не забегать вперед

В Кремле, отвечая на вопрос о встречах Путина, призвали не забегать вперед - РИА Новости, 14.02.2022

В Кремле, отвечая на вопрос о встречах Путина, призвали не забегать вперед

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности ответа РФ по гарантиям безопасности после встреч главы государства с министрами... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T14:31

2022-02-14T14:31

2022-02-14T14:31

политика

нато

россия

сша

владимир путин

дмитрий песков

сергей шойгу

сергей лавров

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности ответа РФ по гарантиям безопасности после встреч главы государства с министрами иностранных дел и обороны в понедельник, призвал не забегать вперед.По словам Пескова, Путин проведет в понедельник встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу. Глава государства встретится с министрами по отдельности, отметил Песков.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.

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политика, нато, россия, сша, владимир путин, дмитрий песков, сергей шойгу, сергей лавров