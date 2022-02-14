Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220214/otvet-1772717214.html
В Кремле, отвечая на вопрос о встречах Путина, призвали не забегать вперед
В Кремле, отвечая на вопрос о встречах Путина, призвали не забегать вперед - РИА Новости, 14.02.2022
В Кремле, отвечая на вопрос о встречах Путина, призвали не забегать вперед
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности ответа РФ по гарантиям безопасности после встреч главы государства с министрами... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T14:31
2022-02-14T14:31
политика
нато
россия
сша
владимир путин
дмитрий песков
сергей шойгу
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772653223_0:23:2000:1149_1920x0_80_0_0_3fd35db995aae7db40fd3e90af488c74.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности ответа РФ по гарантиям безопасности после встреч главы государства с министрами иностранных дел и обороны в понедельник, призвал не забегать вперед.По словам Пескова, Путин проведет в понедельник встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу. Глава государства встретится с министрами по отдельности, отметил Песков.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772653223_117:0:1738:1216_1920x0_80_0_0_2b2552a70001e371e399c2d76d4845a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, нато, россия, сша, владимир путин, дмитрий песков, сергей шойгу, сергей лавров
14:31 14.02.2022
 
В Кремле, отвечая на вопрос о встречах Путина, призвали не забегать вперед

Песков об ответе по гарантиям безопасности после встреч Путина: не надо забегать вперед

© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности ответа РФ по гарантиям безопасности после встреч главы государства с министрами иностранных дел и обороны в понедельник, призвал не забегать вперед.
По словам Пескова, Путин проведет в понедельник встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу. Глава государства встретится с министрами по отдельности, отметил Песков.
"Давайте дождемся встреч и потом станет понятно, о чем они. Не будем забегать вперед", - сказал Песков на вопрос, стоит ли ожидать, что Россия может сегодня или в ближайшее время направить ответ на предложения Запада по гарантиям безопасности.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
Ответ НАТО на предложения России по гарантиям безопасности
3 февраля, 10:05Инфографика
Ответ НАТО на предложения России по гарантиям безопасности
Инфографика
Посмотреть
 
ПолитикаНАТОРоссияСШАВладимир ПутинДмитрий ПесковСергей ШойгуСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала