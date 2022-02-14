В Кремле, отвечая на вопрос о встречах Путина, призвали не забегать вперед
Песков об ответе по гарантиям безопасности после встреч Путина: не надо забегать вперед
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности ответа РФ по гарантиям безопасности после встреч главы государства с министрами иностранных дел и обороны в понедельник, призвал не забегать вперед.
По словам Пескова, Путин проведет в понедельник встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу. Глава государства встретится с министрами по отдельности, отметил Песков.
"Давайте дождемся встреч и потом станет понятно, о чем они. Не будем забегать вперед", - сказал Песков на вопрос, стоит ли ожидать, что Россия может сегодня или в ближайшее время направить ответ на предложения Запада по гарантиям безопасности.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.