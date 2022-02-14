https://ria.ru/20220214/otstavka-1772658687.html

Глава Башкирии Хабиров подтвердил отставку мэра Уфы

Глава Башкирии Хабиров подтвердил отставку мэра Уфы - РИА Новости, 14.02.2022

Глава Башкирии Хабиров подтвердил отставку мэра Уфы

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что уфимский мэр Сергей Греков уходит в полномочное представительство республики в Москве, а его пост предложил ушедшему в... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T11:00

2022-02-14T11:00

2022-02-14T11:00

политика

республика башкортостан

уфа

нефтекамск

ульфат мустафин

радий хабиров

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УФА, 14 фев – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что уфимский мэр Сергей Греков уходит в полномочное представительство республики в Москве, а его пост предложил ушедшему в отставку главе Нефтекамска Ратмиру Мавлиеву.Ранее источник РИА Новости в правительстве Башкирии подтверждал информацию об отставке Грекова и назначении на его пост мэра Нефтекамска Мавлиева. Сообщалось, что в понедельник горсовет Нефтекамска принял отставку главы города.На оперативном совещании правительства Башкирии Хабиров объявил о "двух важных кадровых изменениях" и подтвердил, что Мавлиев ушел в отставку."До этого мы плотно поговорили с Грековым, подумали, что его компетенция нужна и предложили ему возглавить должность полномочного представителя республики Башкортостан в ранге заместителя премьер-министра правительства региона", - заявил глава республики.Он отметил, что Греков очень коммуникабельный человек, имеет большой опыт в бизнесе."Я не объявляю пока в отношении Ратмира Мавлиева, потому что я ему предложил возглавить администрацию Уфы. Но здесь нужно решение городского совета. Сегодня в 17.00 (15.00 мск) пройдет заседание горсовета, где будет принято решение о назначении исполняющего обязанности уфимского мэра", - сказал Хабиров.Греков занял пост мэра Уфы 15 января 2021 года после кончины главы администрации Ульфата Мустафина.По данным нефтекамской мэрии, Мавлиев родился в 1989 году в Нефтекамске. Имеет юридическую и экономическое образование. Он возглавляет город с марта 2019 года.

https://ria.ru/20220214/ufa-1772649156.html

https://ria.ru/20220117/bashkiriya-1768166515.html

республика башкортостан

уфа

нефтекамск

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политика, республика башкортостан, уфа, нефтекамск, ульфат мустафин, радий хабиров