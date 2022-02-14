https://ria.ru/20220214/otravlenie-1772759500.html
Губернатор Севастополя поручил разобраться с массовым отравлением собак
Губернатор Севастополя поручил разобраться с массовым отравлением собак - РИА Новости, 14.02.2022
Губернатор Севастополя поручил разобраться с массовым отравлением собак
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил провести проверку по ситуации с отравлением собак в городском парке. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T17:30
2022-02-14T17:30
2022-02-14T17:30
происшествия
севастополь
михаил развозжаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил провести проверку по ситуации с отравлением собак в городском парке.Ранее в местных СМИ и соцсетях появилась информация, что в парке Победы разбросана отрава, в результате чего пострадали бездомные и домашние животные."Нужно очень предметно этой ситуацией заняться, оперативно сформировать подразделение, которое будет заниматься отловом животных и взаимодействовать с ветеринарной службой. Это вопрос цивилизованности жизни в городе, мы должны все это привести к общей системе. Управление МВД прошу тщательно разобраться и доложить все обстоятельства произошедшего", - сказал Развожаев на аппаратном совещании.Губернатор поручил специалистам проверить территорию парка и исключить возможность новых случаев отравления животных, а также сформировать спецподразделение, которое займется отловом и стерилизацией бездомных животных.
https://ria.ru/20220203/sobaka-1770856323.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, михаил развозжаев
Губернатор Севастополя поручил разобраться с массовым отравлением собак
Губернатор Севастополя Развожаев поручил разобраться с массовым отравлением собак в парке