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Губернатор Севастополя поручил разобраться с массовым отравлением собак
Губернатор Севастополя поручил разобраться с массовым отравлением собак - РИА Новости, 14.02.2022
Губернатор Севастополя поручил разобраться с массовым отравлением собак
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил провести проверку по ситуации с отравлением собак в городском парке. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T17:30
2022-02-14T17:30
происшествия
севастополь
михаил развозжаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил провести проверку по ситуации с отравлением собак в городском парке.Ранее в местных СМИ и соцсетях появилась информация, что в парке Победы разбросана отрава, в результате чего пострадали бездомные и домашние животные."Нужно очень предметно этой ситуацией заняться, оперативно сформировать подразделение, которое будет заниматься отловом животных и взаимодействовать с ветеринарной службой. Это вопрос цивилизованности жизни в городе, мы должны все это привести к общей системе. Управление МВД прошу тщательно разобраться и доложить все обстоятельства произошедшего", - сказал Развожаев на аппаратном совещании.Губернатор поручил специалистам проверить территорию парка и исключить возможность новых случаев отравления животных, а также сформировать спецподразделение, которое займется отловом и стерилизацией бездомных животных.
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происшествия, севастополь, михаил развозжаев
17:30 14.02.2022
 
Губернатор Севастополя поручил разобраться с массовым отравлением собак

Губернатор Севастополя Развожаев поручил разобраться с массовым отравлением собак в парке

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил провести проверку по ситуации с отравлением собак в городском парке.
Ранее в местных СМИ и соцсетях появилась информация, что в парке Победы разбросана отрава, в результате чего пострадали бездомные и домашние животные.
"Нужно очень предметно этой ситуацией заняться, оперативно сформировать подразделение, которое будет заниматься отловом животных и взаимодействовать с ветеринарной службой. Это вопрос цивилизованности жизни в городе, мы должны все это привести к общей системе. Управление МВД прошу тщательно разобраться и доложить все обстоятельства произошедшего", - сказал Развожаев на аппаратном совещании.
Губернатор поручил специалистам проверить территорию парка и исключить возможность новых случаев отравления животных, а также сформировать спецподразделение, которое займется отловом и стерилизацией бездомных животных.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
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В Оренбурге живодер расстрелял из дробовика беременную собаку
 
ПроисшествияСевастопольМихаил Развозжаев
 
 
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