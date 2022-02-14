https://ria.ru/20220214/otravlenie-1772759500.html

Губернатор Севастополя поручил разобраться с массовым отравлением собак

Губернатор Севастополя поручил разобраться с массовым отравлением собак - РИА Новости, 14.02.2022

Губернатор Севастополя поручил разобраться с массовым отравлением собак

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил провести проверку по ситуации с отравлением собак в городском парке. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T17:30

2022-02-14T17:30

2022-02-14T17:30

происшествия

севастополь

михаил развозжаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил провести проверку по ситуации с отравлением собак в городском парке.Ранее в местных СМИ и соцсетях появилась информация, что в парке Победы разбросана отрава, в результате чего пострадали бездомные и домашние животные."Нужно очень предметно этой ситуацией заняться, оперативно сформировать подразделение, которое будет заниматься отловом животных и взаимодействовать с ветеринарной службой. Это вопрос цивилизованности жизни в городе, мы должны все это привести к общей системе. Управление МВД прошу тщательно разобраться и доложить все обстоятельства произошедшего", - сказал Развожаев на аппаратном совещании.Губернатор поручил специалистам проверить территорию парка и исключить возможность новых случаев отравления животных, а также сформировать спецподразделение, которое займется отловом и стерилизацией бездомных животных.

https://ria.ru/20220203/sobaka-1770856323.html

севастополь

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происшествия, севастополь, михаил развозжаев