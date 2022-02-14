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В МИД назвали отношения с Польшей неудовлетворительными
В МИД назвали отношения с Польшей неудовлетворительными - РИА Новости, 14.02.2022
В МИД назвали отношения с Польшей неудовлетворительными
Нынешнее состояние отношений России и Польши не отвечает интересам двух стран, Москва открыта к диалогу, но инициатива по размораживанию контактов остается за... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T15:37
2022-02-14T15:37
россия
варшава
польша
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Нынешнее состояние отношений России и Польши не отвечает интересам двух стран, Москва открыта к диалогу, но инициатива по размораживанию контактов остается за Варшавой, заявили в понедельник в МИД РФ в преддверии визита в Москву главы МИД Польши, действующего председателя ОБСЕ Збигнева Рау."Российско-польские отношения находятся в неудовлетворительном состоянии. По инициативе Варшавы с 2014 года заморожен политический диалог, свернута работа основных механизмов двустороннего сотрудничества. Последняя полноформатная встреча министров иностранных дел двух стран состоялась в 2013 году, после этого были лишь краткие контакты "на полях" крупных международных мероприятий", - говорится в сообщении МИД.Отмечается, что "искусственно нагнетаемая в Польше атмосфера враждебности к России, постоянные рассуждения о "российской угрозе", наращивание на наших границах собственного и натовского военных потенциалов - это не та атмосфера, в которой возможно выстраивание конструктивных взаимоотношений"."Такая ситуация не отвечает интересам обеих стран. Открыты к диалогу на основе взаимного учета интересов, однако, поскольку именно Варшава стала инициатором замораживания российско-польских контактов, инициатива их возобновления остается за ней", - подчеркнули в МИД РФ.
https://ria.ru/20220204/polsha-1770990945.html
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россия, варшава, польша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
15:37 14.02.2022
 
В МИД назвали отношения с Польшей неудовлетворительными

МИД России отметил неудовлетворительное состояние отношений с Польшей

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Нынешнее состояние отношений России и Польши не отвечает интересам двух стран, Москва открыта к диалогу, но инициатива по размораживанию контактов остается за Варшавой, заявили в понедельник в МИД РФ в преддверии визита в Москву главы МИД Польши, действующего председателя ОБСЕ Збигнева Рау.
"Российско-польские отношения находятся в неудовлетворительном состоянии. По инициативе Варшавы с 2014 года заморожен политический диалог, свернута работа основных механизмов двустороннего сотрудничества. Последняя полноформатная встреча министров иностранных дел двух стран состоялась в 2013 году, после этого были лишь краткие контакты "на полях" крупных международных мероприятий", - говорится в сообщении МИД.
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Отмечается, что "искусственно нагнетаемая в Польше атмосфера враждебности к России, постоянные рассуждения о "российской угрозе", наращивание на наших границах собственного и натовского военных потенциалов - это не та атмосфера, в которой возможно выстраивание конструктивных взаимоотношений".
"Такая ситуация не отвечает интересам обеих стран. Открыты к диалогу на основе взаимного учета интересов, однако, поскольку именно Варшава стала инициатором замораживания российско-польских контактов, инициатива их возобновления остается за ней", - подчеркнули в МИД РФ.
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