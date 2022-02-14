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Судимый 18 раз мужчина ограбил пенсионерку в Иркутске
Судимый 18 раз мужчина ограбил пенсионерку в Иркутске - РИА Новости, 14.02.2022
Судимый 18 раз мужчина ограбил пенсионерку в Иркутске
Житель Иркутска, ранее 18 раз судимый за грабежи и кражи, ограбил в подъезде дома пенсионерку и пойдет под суд в 19-й раз, сообщает ГУМВД региона. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T16:47
2022-02-14T16:47
происшествия
иркутская область
полиция
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ИРКУТСК, 14 фев – РИА Новости. Житель Иркутска, ранее 18 раз судимый за грабежи и кражи,&nbsp; ограбил в подъезде дома пенсионерку и пойдет под суд в 19-й раз, сообщает ГУМВД региона.Пенсионерка обратилась в полицию с заявлением, в котором говорилось, что в подъезде неизвестный мужчина напал на нее и, вырвав из кармана 25 тысяч рублей, скрылся. Оперативники просмотрели запись камер наружного наблюдения и установили личность предполагаемого преступника."Им оказался 45-летний иркутянин, который 18 раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражи и грабежи", - говорится в сообщении.В отделе полиции задержанный полицейскими мужчина признался, что видел, как женщина в магазине, расплатившись крупной купюрой, положила сдачу в карман, и решил за ней проследить.Уголовное дело завели по статье о грабеже с применением насилия, максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.
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происшествия, иркутская область, полиция
16:47 14.02.2022
 
Судимый 18 раз мужчина ограбил пенсионерку в Иркутске

Ранее судимый 18 раз мужчина ограбил пенсионерку в Иркутске и пойдет под суд в 19-й раз

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Полицейский
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ИРКУТСК, 14 фев – РИА Новости. Житель Иркутска, ранее 18 раз судимый за грабежи и кражи,  ограбил в подъезде дома пенсионерку и пойдет под суд в 19-й раз, сообщает ГУМВД региона.
Пенсионерка обратилась в полицию с заявлением, в котором говорилось, что в подъезде неизвестный мужчина напал на нее и, вырвав из кармана 25 тысяч рублей, скрылся. Оперативники просмотрели запись камер наружного наблюдения и установили личность предполагаемого преступника.
"Им оказался 45-летний иркутянин, который 18 раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражи и грабежи", - говорится в сообщении.
В отделе полиции задержанный полицейскими мужчина признался, что видел, как женщина в магазине, расплатившись крупной купюрой, положила сдачу в карман, и решил за ней проследить.
Уголовное дело завели по статье о грабеже с применением насилия, максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.
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