https://ria.ru/20220214/ograblenie-1772748334.html

Судимый 18 раз мужчина ограбил пенсионерку в Иркутске

Судимый 18 раз мужчина ограбил пенсионерку в Иркутске - РИА Новости, 14.02.2022

Судимый 18 раз мужчина ограбил пенсионерку в Иркутске

Житель Иркутска, ранее 18 раз судимый за грабежи и кражи, ограбил в подъезде дома пенсионерку и пойдет под суд в 19-й раз, сообщает ГУМВД региона. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T16:47

2022-02-14T16:47

2022-02-14T16:47

происшествия

иркутская область

полиция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg

ИРКУТСК, 14 фев – РИА Новости. Житель Иркутска, ранее 18 раз судимый за грабежи и кражи, ограбил в подъезде дома пенсионерку и пойдет под суд в 19-й раз, сообщает ГУМВД региона.Пенсионерка обратилась в полицию с заявлением, в котором говорилось, что в подъезде неизвестный мужчина напал на нее и, вырвав из кармана 25 тысяч рублей, скрылся. Оперативники просмотрели запись камер наружного наблюдения и установили личность предполагаемого преступника."Им оказался 45-летний иркутянин, который 18 раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражи и грабежи", - говорится в сообщении.В отделе полиции задержанный полицейскими мужчина признался, что видел, как женщина в магазине, расплатившись крупной купюрой, положила сдачу в карман, и решил за ней проследить.Уголовное дело завели по статье о грабеже с применением насилия, максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

https://ria.ru/20220121/grubitel-1768862296.html

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, иркутская область, полиция