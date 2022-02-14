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Глава МИД Польши обсудит с Лавровым вопросы ОБСЕ и двусторонние отношения
Глава МИД Польши обсудит с Лавровым вопросы ОБСЕ и двусторонние отношения - РИА Новости, 14.02.2022
Глава МИД Польши обсудит с Лавровым вопросы ОБСЕ и двусторонние отношения
Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау планирует обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник как вопросы по... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T15:18
2022-02-14T15:18
москва
россия
варшава
мид польши
обсе
польша
ситуация в днр и лнр
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВАРШАВА, 14 фев – РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау планирует обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник как вопросы по линии организации, так и двусторонние отношения, заявил журналистам пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.Рау прибудет в Москву в понедельник вечером. Варшава отмечала, что основные вопросы, которые Рау намерен обсудить в Москве со своим российским коллегой Лавровым, находятся "в повестке ОБСЕ, в частности, новая инициатива польского председательства по диалогу о европейской безопасности, ситуация на Украине, последствия пандемии"."В первую очередь в 11.00 по московскому времени состоятся пленарные переговоры министров Сергея Лаврова и Збигнева Рау. Переговоры продлятся один час. Во время этих переговоров министры Рау и Лавров будут говорить о повестке ОБСЕ", - рассказал Ясина."Как вы можете предположить, это будут разговоры, посвященные не только самой ОБСЕ, бюджету, роли России в организации, а также тому, что происходит в данный момент на Украине", - добавил он.По данным пресс-секретаря, сразу после этих переговоров состоится пресс-конференция. "В 12.50 состоится очередной тур переговоров министров, на этот раз посвященный двусторонним отношениям. Но здесь также будет много тем, касающихся сферы ОБСЕ", - сообщил Ясина.Он уточнил, что на этом официальная часть визита Рау в Москву завершится.Пресс-секретарь МИД Польши отметил, что не ожидает "никакого перелома". "Думаю, что это не только моя позиция. Этот визит давно планировался", - сказал он.После посещения МИД России Рау поедет к "стене скорби" на проспекте Андрея Сахарова, установленной в память жертв сталинских репрессий. После этого Рау поедет к "соловецкому камню" около здания ФСБ на Лубянской площади."16.00 в посольстве Польши Рау встретится с представителями российского гражданского общества, в том числе с главный редактором Новой газеты Дмитрием Муратовым", - рассказал Ясина. Новой газете польский министр там же даст интервью.В 18.00 мск запланирован вылет Рау обратно в Польшу."Ситуация в мире нестабильна. Мы постараемся эту нестабильность смягчить", - заключил пресс-секретарь польского МИД.
https://ria.ru/20220214/ukraina-1772725098.html
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москва, россия, варшава, мид польши, обсе, польша, ситуация в днр и лнр, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
15:18 14.02.2022
 
Глава МИД Польши обсудит с Лавровым вопросы ОБСЕ и двусторонние отношения

Глава МИД Польши Рау планирует обсудить с Лавровым вопросы ОБСЕ и двусторонние отношения

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау
Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 14 фев – РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау планирует обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник как вопросы по линии организации, так и двусторонние отношения, заявил журналистам пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.
Рау прибудет в Москву в понедельник вечером. Варшава отмечала, что основные вопросы, которые Рау намерен обсудить в Москве со своим российским коллегой Лавровым, находятся "в повестке ОБСЕ, в частности, новая инициатива польского председательства по диалогу о европейской безопасности, ситуация на Украине, последствия пандемии".
Министерство иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
15:10
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"В первую очередь в 11.00 по московскому времени состоятся пленарные переговоры министров Сергея Лаврова и Збигнева Рау. Переговоры продлятся один час. Во время этих переговоров министры Рау и Лавров будут говорить о повестке ОБСЕ", - рассказал Ясина.
"Как вы можете предположить, это будут разговоры, посвященные не только самой ОБСЕ, бюджету, роли России в организации, а также тому, что происходит в данный момент на Украине", - добавил он.
По данным пресс-секретаря, сразу после этих переговоров состоится пресс-конференция. "В 12.50 состоится очередной тур переговоров министров, на этот раз посвященный двусторонним отношениям. Но здесь также будет много тем, касающихся сферы ОБСЕ", - сообщил Ясина.
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14:18
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Он уточнил, что на этом официальная часть визита Рау в Москву завершится.
Пресс-секретарь МИД Польши отметил, что не ожидает "никакого перелома". "Думаю, что это не только моя позиция. Этот визит давно планировался", - сказал он.
После посещения МИД России Рау поедет к "стене скорби" на проспекте Андрея Сахарова, установленной в память жертв сталинских репрессий. После этого Рау поедет к "соловецкому камню" около здания ФСБ на Лубянской площади.
"16.00 в посольстве Польши Рау встретится с представителями российского гражданского общества, в том числе с главный редактором Новой газеты Дмитрием Муратовым", - рассказал Ясина. Новой газете польский министр там же даст интервью.
В 18.00 мск запланирован вылет Рау обратно в Польшу.
"Ситуация в мире нестабильна. Мы постараемся эту нестабильность смягчить", - заключил пресс-секретарь польского МИД.
 
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