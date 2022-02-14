https://ria.ru/20220214/obraschenie-1772797109.html

Зеленский выступит с обращением к народу, сообщили СМИ

Зеленский выступит с обращением к народу, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.02.2022

Зеленский выступит с обращением к народу, сообщили СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник вечером обратится к согражданам, обращение покажут по основным телеканалам, сообщило агентство "РБК-Украина"... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T20:36

2022-02-14T20:36

2022-02-14T20:37

в мире

владимир зеленский

украина

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КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник вечером обратится к согражданам, обращение покажут по основным телеканалам, сообщило агентство "РБК-Украина" со ссылкой на информированные источники.Предыдущее обращение Зеленского было опубликовано 25 января. Тогда он призывал граждан не паниковать и комментировал эвакуацию дипломатов некоторых стран."Президент Украины Владимир Зеленский сегодня вечером обратится к украинцам. Обращение покажут по основным телеканалам", - пишет агентство.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220214/kadyrov-1772728888.html

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в мире, владимир зеленский, украина