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Зеленский выступит с обращением к народу, сообщили СМИ
Зеленский выступит с обращением к народу, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.02.2022
Зеленский выступит с обращением к народу, сообщили СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник вечером обратится к согражданам, обращение покажут по основным телеканалам, сообщило агентство "РБК-Украина"... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T20:36
2022-02-14T20:37
в мире
владимир зеленский
украина
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КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник вечером обратится к согражданам, обращение покажут по основным телеканалам, сообщило агентство "РБК-Украина" со ссылкой на информированные источники.Предыдущее обращение Зеленского было опубликовано 25 января. Тогда он призывал граждан не паниковать и комментировал эвакуацию дипломатов некоторых стран."Президент Украины Владимир Зеленский сегодня вечером обратится к украинцам. Обращение покажут по основным телеканалам", - пишет агентство.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, владимир зеленский, украина
20:36 14.02.2022 (обновлено: 20:37 14.02.2022)
 
Зеленский выступит с обращением к народу, сообщили СМИ

"РБК-Украина": президент Зеленский выступит с обращением к народу в понедельник вечером

© REUTERS / Valentyn OgirenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник вечером обратится к согражданам, обращение покажут по основным телеканалам, сообщило агентство "РБК-Украина" со ссылкой на информированные источники.
Предыдущее обращение Зеленского было опубликовано 25 января. Тогда он призывал граждан не паниковать и комментировал эвакуацию дипломатов некоторых стран.
"Президент Украины Владимир Зеленский сегодня вечером обратится к украинцам. Обращение покажут по основным телеканалам", - пишет агентство.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
Вчера, 15:26
Кадыров обратился к Зеленскому
 
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