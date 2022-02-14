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Туризм
https://ria.ru/20220214/norvegiya-1772668070.html
Туроператоры рассказали о правилах посещения Норвегии
Туроператоры рассказали о правилах посещения Норвегии - РИА Новости, 14.02.2022
Туроператоры рассказали о правилах посещения Норвегии
Норвегия сняла почти все ограничения, связанные с COVID-19, и туроператоры напомнили о правилах посещения страны, сообщает АТОР. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T14:47
2022-02-14T14:47
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европа
шпицберген
коронавирус covid-19
куда можно лететь
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Норвегия сняла почти все ограничения, связанные с COVID-19, и туроператоры напомнили о правилах посещения страны, сообщает АТОР.Норвегия стала первым государством в Европе, где полностью возвращены все допандемийные нормы. Теперь для ее посещения, как и пару лет назад, нужны лишь виза, путевка или авиабилет. Результаты тестов и заполнение спецформ остались в прошлом. Исключение — визит на Шпицберген. С 12 февраля 2022 года внутри Норвегии отменены требования соблюдать соцдистанцию в один метр и носить маски. Тестирования будут проводить только имеющим симптомы COVID-19 взрослым. Больным коронавирусом рекомендуется оставаться дома в течение четырех дней, а детям разрешили ходить в детсады и школы уже через сутки после снижения температуры до нормальной.Туроператоры, по их словам, намерены в короткие сроки сформировать групповые путевки на весну и лето.
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туризм, новости - туризм, норвегия, европа, шпицберген, коронавирус covid-19, куда можно лететь, куда поехать
14:47 14.02.2022
 
Туроператоры рассказали о правилах посещения Норвегии

Туроператоры рассказали о правилах посещения Норвегии, отменившей ковидные ограничения

CC BY 2.0 / Trysil / Ola Matsson / Langrenn i TrysilЛыжники на горнолыжном курорте Трюсиль, Норвегия
Лыжники на горнолыжном курорте Трюсиль, Норвегия - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
CC BY 2.0 / Trysil / Ola Matsson / Langrenn i Trysil
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Норвегия сняла почти все ограничения, связанные с COVID-19, и туроператоры напомнили о правилах посещения страны, сообщает АТОР.
Норвегия стала первым государством в Европе, где полностью возвращены все допандемийные нормы. Теперь для ее посещения, как и пару лет назад, нужны лишь виза, путевка или авиабилет. Результаты тестов и заполнение спецформ остались в прошлом. Исключение — визит на Шпицберген.
С 12 февраля 2022 года внутри Норвегии отменены требования соблюдать соцдистанцию в один метр и носить маски. Тестирования будут проводить только имеющим симптомы COVID-19 взрослым. Больным коронавирусом рекомендуется оставаться дома в течение четырех дней, а детям разрешили ходить в детсады и школы уже через сутки после снижения температуры до нормальной.
Туроператоры, по их словам, намерены в короткие сроки сформировать групповые путевки на весну и лето.
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