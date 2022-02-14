https://ria.ru/20220214/norvegiya-1772668070.html

Туроператоры рассказали о правилах посещения Норвегии

Туроператоры рассказали о правилах посещения Норвегии - РИА Новости, 14.02.2022

Туроператоры рассказали о правилах посещения Норвегии

Норвегия сняла почти все ограничения, связанные с COVID-19, и туроператоры напомнили о правилах посещения страны, сообщает АТОР. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T14:47

2022-02-14T14:47

2022-02-14T14:47

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Норвегия сняла почти все ограничения, связанные с COVID-19, и туроператоры напомнили о правилах посещения страны, сообщает АТОР.Норвегия стала первым государством в Европе, где полностью возвращены все допандемийные нормы. Теперь для ее посещения, как и пару лет назад, нужны лишь виза, путевка или авиабилет. Результаты тестов и заполнение спецформ остались в прошлом. Исключение — визит на Шпицберген. С 12 февраля 2022 года внутри Норвегии отменены требования соблюдать соцдистанцию в один метр и носить маски. Тестирования будут проводить только имеющим симптомы COVID-19 взрослым. Больным коронавирусом рекомендуется оставаться дома в течение четырех дней, а детям разрешили ходить в детсады и школы уже через сутки после снижения температуры до нормальной.Туроператоры, по их словам, намерены в короткие сроки сформировать групповые путевки на весну и лето.

https://ria.ru/20220214/traditsii-1772266378.html

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