https://ria.ru/20220214/netflix-1772707941.html

Аферистка Анна Сорокина высказалась о сериале Netflix о ней

Аферистка Анна Сорокина высказалась о сериале Netflix о ней - РИА Новости, 14.02.2022

Аферистка Анна Сорокина высказалась о сериале Netflix о ней

Аферистка Анна Сорокина высказалась в интервью Daily Mail о сериале Netlix о ней. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T15:55

2022-02-14T15:55

2022-02-14T15:55

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Аферистка Анна Сорокина высказалась в интервью Daily Mail о сериале Netlix о ней. Несмотря на то, что она сотрудничала с Шондой Раймс, шоураннером проекта, Анна не знает, на сколько драма правдива. "Я единственный человек, который может рассказать мою историю. Со мной рядом никого не было, когда все это происходило", — утверждает Сорокина. В тюрьме аферистка работает над мемуарами. "Это единственная хорошая вещь, которую мне здесь удалось сделать — у меня определенно есть много времени, чтобы писать. Я веду переговоры с разными издательствами", — признается Сорокина. Анна родилась в подмосковном Домодедово. Потом ее семья перебралась в Германию. Ее отец был дальнобойщиком и занимался ремонтом бытовой техники. В 2013 году девушка переехала в Нью-Йорк, где выдавала себя за Анну Делви, наследницу немецкого миллионера. Она придумала эту личность, подделывала чеки, жила в роскошных отелях и носила одежду люксовых брендов. Долгое время ей удавалось обманывать кредиторов и новых знакомых. Афера была раскрыта, и в июле 2017 мошенницу арестовали. Анна была условно-досрочно освобождена из тюрьмы 11 февраля 2020 года. Сорокина вернулась к прежнему образу жизни — забронировала номер в престижном отеле и заключила контракты с журналами и телевидением. Она также собиралась создать собственный бренд и выпустить коллекцию одежды в тюремном стиле. Были разговоры и о том, что в продаже появятся футболки с QR-кодом с реквизитами, по которым можно было бы отправлять Анне деньги. После освобождения Сорокина должна была регулярно отмечаться в отделении по УДО. Эти встречи она превратила в показ мод — позировала папарацци в нарядах любимого бренда. Источник ее доходов в то время — сделка с Netflix на 235 тысяч фунтов стерлингов. 147 тысяч фунтов стерлингов она выплатила в качестве реституции кредиторам и 17 500 ушли на погашение штрафов.Всего чрез шесть недель после освобождения Анну арестовали снова. На этот раз из-за просроченной визы, по которой она въехала на территорию США. "Конечно, я скучаю по красивой одежде и макияжу, но это не главное, о чем я беспокоюсь. Я скучаю по тому, что не могу делать что-то для себя, ненавижу, когда другие контролируют мою жизнь. Мне кажется, что никто не видит, что я пытаюсь исправить положение и двигаться дальше после преступлений и событий, которые произошли со мной, когда мне было 20 лет. (...) Я беру на себя ответственность за некоторые решения, которые приняла, но я никогда не говорила, что все в моей жизни было замечательно и все должны за мной повторять", — уверяет Сорокина.Сериал "Изобретая Анну" вышел 11 февраля. По данным Daily Mail, в Великобритании и в США он стал самым популярным шоу Netflix за минувшие выходные. Проект основан на статье Джессики Пресслер в New York Magazine "Как Анна Делви обманула тусовщиков Нью-Йорка". Образ Сорокиной в нем воплотила Джулия Гарнер.

https://ria.ru/20190421/1552861989.html

https://ria.ru/20220209/film-1771831837.html

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новости культуры, кино и сериалы, netflix