https://ria.ru/20220214/nato-1772731810.html

Лавров заявил о попытках НАТО единолично определять ход событий в Европе

Лавров заявил о попытках НАТО единолично определять ход событий в Европе - РИА Новости, 14.02.2022

Лавров заявил о попытках НАТО единолично определять ход событий в Европе

НАТО пытается сделать так, что именно она должна определять развитие ситуации на Европейском континенте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T15:39

2022-02-14T15:39

2022-02-14T15:48

в мире

евросоюз

обсе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768443216_0:0:2913:1639_1920x0_80_0_0_2cde13a53b8363dab587fc8487c49953.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. НАТО пытается сделать так, что именно она должна определять развитие ситуации на Европейском континенте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Мы наблюдаем, к сожалению, попытки наших НАТОвских коллег и ищущего свое место Евросоюза каким-то образом сделать так, что именно они должны определять дальнейшее развитие нашего континента", - заявил Лавров.Он напомнил, что согласно подписанным руководителями стран-членов ОБСЕ соглашениям, "ни одна страна, ни одна группа стран, ни одна организация не может доминировать на пространстве ОБСЕ".

https://ria.ru/20220214/bezopasnost-1772733370.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, евросоюз, обсе