https://ria.ru/20220214/nato-1772731810.html
Лавров заявил о попытках НАТО единолично определять ход событий в Европе
Лавров заявил о попытках НАТО единолично определять ход событий в Европе - РИА Новости, 14.02.2022
Лавров заявил о попытках НАТО единолично определять ход событий в Европе
НАТО пытается сделать так, что именно она должна определять развитие ситуации на Европейском континенте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T15:39
2022-02-14T15:39
2022-02-14T15:48
в мире
евросоюз
обсе
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. НАТО пытается сделать так, что именно она должна определять развитие ситуации на Европейском континенте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Мы наблюдаем, к сожалению, попытки наших НАТОвских коллег и ищущего свое место Евросоюза каким-то образом сделать так, что именно они должны определять дальнейшее развитие нашего континента", - заявил Лавров.Он напомнил, что согласно подписанным руководителями стран-членов ОБСЕ соглашениям, "ни одна страна, ни одна группа стран, ни одна организация не может доминировать на пространстве ОБСЕ".
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в мире, евросоюз, обсе
15:39 14.02.2022 (обновлено: 15:48 14.02.2022)
Лавров заявил о попытках НАТО единолично определять ход событий в Европе
Глава МИД Лавров: НАТО пытается единолично определять развитие событий в Европе