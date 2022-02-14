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Эксперт: заявления посла Украины по НАТО отражают настроение части элиты
Эксперт: заявления посла Украины по НАТО отражают настроение части элиты - РИА Новости, 14.02.2022
Эксперт: заявления посла Украины по НАТО отражают настроение части элиты
Заявление посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы "избежать войны", отражает настроение... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T14:21
2022-02-14T16:35
в мире
мид украины
нато
петр порошенко
россия
киев
сша
верховная рада украины
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Заявление посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы "избежать войны", отражает настроение части украинской элиты, готовой к компромиссам с Западом, считает эксперт РСМД, старший научный сотрудник РГГУ Александр Гущин.Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы "избежать войны". В МИД Украины заявили, что эти слова "вырваны из контекста". Позднее Пристайко уверял, что его слова были неправильно поняты.В беседе с РИА Новости Гущин обратил внимание, что Пристайко связан с командой предыдущего президента Украины Петра Порошенко - еще при нем Пристайко был заместителем министра иностранных дел, "очень серьезно работал с американцами, с англо-саксами"."В самой Украине разные группы элит, ориентированные на Запад, играют разную игру... (Заявления Пристайко) это выражение позиции определенной группы украинских элит, …которые связаны с Западом и которые готовы пойти на определенные уступки, которые нужны сегодня Западу в украинском вопросе", - заявил Гущин.Запад сейчас не готов принимать Украину в НАТО, поэтому группы украинской элиты, связанные с Порошенко, посылают Западу сигнал - они готовы отказаться от вступления в НАТО и, таким образом, не будут ставить Запад в неудобное положение, считает эксперт.При этом сами власти Украины оценивают подобные заявления негативно и будут от них дистанцироваться, прогнозирует эксперт.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html
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в мире, мид украины, нато, петр порошенко, россия, киев, сша, верховная рада украины
14:21 14.02.2022 (обновлено: 16:35 14.02.2022)
 
Эксперт: заявления посла Украины по НАТО отражают настроение части элиты

Эксперт Гущин о словах посла Украины о вступлении в НАТО: это отражение настроения элит

© REUTERS / Valentyn OgirenkoФлаг НАТО на площади Независимости в Киеве
Флаг НАТО на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Флаг НАТО на площади Независимости в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Заявление посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы "избежать войны", отражает настроение части украинской элиты, готовой к компромиссам с Западом, считает эксперт РСМД, старший научный сотрудник РГГУ Александр Гущин.
Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы "избежать войны". В МИД Украины заявили, что эти слова "вырваны из контекста". Позднее Пристайко уверял, что его слова были неправильно поняты.
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США тащат Украину на войну
В беседе с РИА Новости Гущин обратил внимание, что Пристайко связан с командой предыдущего президента Украины Петра Порошенко - еще при нем Пристайко был заместителем министра иностранных дел, "очень серьезно работал с американцами, с англо-саксами".
"В самой Украине разные группы элит, ориентированные на Запад, играют разную игру... (Заявления Пристайко) это выражение позиции определенной группы украинских элит, …которые связаны с Западом и которые готовы пойти на определенные уступки, которые нужны сегодня Западу в украинском вопросе", - заявил Гущин.
Запад сейчас не готов принимать Украину в НАТО, поэтому группы украинской элиты, связанные с Порошенко, посылают Западу сигнал - они готовы отказаться от вступления в НАТО и, таким образом, не будут ставить Запад в неудобное положение, считает эксперт.
"Отказ от (вступления в НАТО) - это отказ от того, что в ближайшей перспективе и так невозможно. Но подаётся это так, как будто Украина идёт на серьёзные уступки и готова выйти на новый трек переговорного процесса, учитывая позицию России... Это пас Западу от этих групп, которые говорят о том, что с ними договороспособность была бы легче, чем с руководством страны", - оценил эксперт.
При этом сами власти Украины оценивают подобные заявления негативно и будут от них дистанцироваться, прогнозирует эксперт.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
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Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
 
В миреМИД УкраиныНАТОПетр ПорошенкоРоссияКиевСШАВерховная Рада Украины
 
 
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