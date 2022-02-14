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Киеву было бы сложно отказаться от членства в НАТО, заявил дипломат

Киеву было бы сложно отказаться от членства в НАТО, заявил дипломат - РИА Новости, 14.02.2022

Киеву было бы сложно отказаться от членства в НАТО, заявил дипломат

Временный поверенный в делах Украины в Австралии Владимир Шалькивский заявил, что Киеву было бы сложно отказаться от членства в НАТО, потому что это прописано в РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T10:14

2022-02-14T10:14

2022-02-14T10:14

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Временный поверенный в делах Украины в Австралии Владимир Шалькивский заявил, что Киеву было бы сложно отказаться от членства в НАТО, потому что это прописано в конституции страны и потребуется согласие большинства в Верховной раде для внесения правок."Такое решение было бы крайне сложно реализовать, потому что членство в НАТО прописано в нашей конституции, и любые правки потребовали бы подавляющего большинства в парламенте, большинства из двух третей", - отметил Шалькивский в интервью газете Australian Financial Review.Он добавил, что большинству населения, которое поддерживает членство в альянсе, было бы сложно принять такое решение.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220212/mif-1772466009.html

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