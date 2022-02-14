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В Саратовской области арестовали мать, обвиняемую в нападении на ребенка
В Саратовской области арестовали мать, обвиняемую в нападении на ребенка - РИА Новости, 14.02.2022
В Саратовской области арестовали мать, обвиняемую в нападении на ребенка
Суд в городе Энгельс Саратовской области в понедельник заключил под стражу до 11 апреля местную жительницу, обвиняемую в покушении на своего пятилетнего сына,... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T10:34
2022-02-14T10:34
происшествия
россия
аткарск
энгельс
следственный комитет россии (ск рф)
саратовская область
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САРАТОВ, 14 фев - РИА Новости. Суд в городе Энгельс Саратовской области в понедельник заключил под стражу до 11 апреля местную жительницу, обвиняемую в покушении на своего пятилетнего сына, госпитализированного с ножевыми ранениями, сообщило региональное управление СК РФ.Следствие сообщало, что в ночь на субботу в квартире многоэтажного дома на улице Полтавской в Энгельсе 29-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения нанесла пятилетнему сыну множественные колото-резаные ранения. Подозреваемая задержана, вину она признала. В областном минздраве уточнили РИА Новости, что мальчик находится в тяжелом состоянии."На основании собранных по делу доказательств предъявлено обвинение жительнице города Энгельс в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 - пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ "Покушение на убийство малолетнего"... Следственным органом перед судом заявлено ходатайство об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу, которое было поддержано прокуратурой Энгельса... Суд согласился с доводами органа следствия, избрав в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, сроком до 11 апреля", - говорится в сообщении.В прокуратуре области РИА Новости сообщали, что мальчик воспитывался матерью-одиночкой, в Энгельс семья переехала из города Аткарска в июле 2020 года.Детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя сообщила агентству, что семья мальчика стояла на профилактическом учете как социально неблагополучная, но в январе 2021 года была снята с учета в полиции и в комиссии по делам несовершеннолетних, при этом мать не работала, а ребенок детский сад не посещал, в основном находясь на воспитании у сестры матери. Прокуратура посчитала, что семью сняли с учета необоснованно. СК по материалам прокурорской проверки возбудил дело по факту халатности сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, не защитивших права пострадавшего ребенка.
https://ria.ru/20220212/pokushenie-1772454738.html
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россия
аткарск
энгельс
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происшествия, россия, аткарск, энгельс, следственный комитет россии (ск рф), саратовская область
10:34 14.02.2022
 
В Саратовской области арестовали мать, обвиняемую в нападении на ребенка

В Саратовской области арестовали мать, обвиняемую в нападении с ножом на пятилетнего сына

© Фото : СУСК по Саратовской областиСледственные мероприятия на месте покушения на пятилетнего ребенка в Энгельсе
Следственные мероприятия на месте покушения на пятилетнего ребенка в Энгельсе - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© Фото : СУСК по Саратовской области
Следственные мероприятия на месте покушения на пятилетнего ребенка в Энгельсе
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САРАТОВ, 14 фев - РИА Новости. Суд в городе Энгельс Саратовской области в понедельник заключил под стражу до 11 апреля местную жительницу, обвиняемую в покушении на своего пятилетнего сына, госпитализированного с ножевыми ранениями, сообщило региональное управление СК РФ.
Следствие сообщало, что в ночь на субботу в квартире многоэтажного дома на улице Полтавской в Энгельсе 29-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения нанесла пятилетнему сыну множественные колото-резаные ранения. Подозреваемая задержана, вину она признала. В областном минздраве уточнили РИА Новости, что мальчик находится в тяжелом состоянии.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
12 февраля, 14:21
Бастрыкину доложат о деталях покушения на ребенка в Саратовской области
"На основании собранных по делу доказательств предъявлено обвинение жительнице города Энгельс в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 - пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ "Покушение на убийство малолетнего"... Следственным органом перед судом заявлено ходатайство об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу, которое было поддержано прокуратурой Энгельса... Суд согласился с доводами органа следствия, избрав в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, сроком до 11 апреля", - говорится в сообщении.
В прокуратуре области РИА Новости сообщали, что мальчик воспитывался матерью-одиночкой, в Энгельс семья переехала из города Аткарска в июле 2020 года.
Детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя сообщила агентству, что семья мальчика стояла на профилактическом учете как социально неблагополучная, но в январе 2021 года была снята с учета в полиции и в комиссии по делам несовершеннолетних, при этом мать не работала, а ребенок детский сад не посещал, в основном находясь на воспитании у сестры матери. Прокуратура посчитала, что семью сняли с учета необоснованно. СК по материалам прокурорской проверки возбудил дело по факту халатности сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, не защитивших права пострадавшего ребенка.
Следователь на месте покушения на убийство малолетнего в городе Энгельс Саратовской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
12 февраля, 14:38
Органы опеки Саратовской области проверят после покушения на ребенка
 
ПроисшествияРоссияАткарскЭнгельсСледственный комитет России (СК РФ)Саратовская область
 
 
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