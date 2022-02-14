В Саратовской области арестовали мать, обвиняемую в нападении на ребенка
В Саратовской области арестовали мать, обвиняемую в нападении с ножом на пятилетнего сына
© Фото : СУСК по Саратовской областиСледственные мероприятия на месте покушения на пятилетнего ребенка в Энгельсе
Следственные мероприятия на месте покушения на пятилетнего ребенка в Энгельсе
САРАТОВ, 14 фев - РИА Новости. Суд в городе Энгельс Саратовской области в понедельник заключил под стражу до 11 апреля местную жительницу, обвиняемую в покушении на своего пятилетнего сына, госпитализированного с ножевыми ранениями, сообщило региональное управление СК РФ.
Следствие сообщало, что в ночь на субботу в квартире многоэтажного дома на улице Полтавской в Энгельсе 29-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения нанесла пятилетнему сыну множественные колото-резаные ранения. Подозреваемая задержана, вину она признала. В областном минздраве уточнили РИА Новости, что мальчик находится в тяжелом состоянии.
"На основании собранных по делу доказательств предъявлено обвинение жительнице города Энгельс в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 - пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ "Покушение на убийство малолетнего"... Следственным органом перед судом заявлено ходатайство об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу, которое было поддержано прокуратурой Энгельса... Суд согласился с доводами органа следствия, избрав в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, сроком до 11 апреля", - говорится в сообщении.
В прокуратуре области РИА Новости сообщали, что мальчик воспитывался матерью-одиночкой, в Энгельс семья переехала из города Аткарска в июле 2020 года.
Детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя сообщила агентству, что семья мальчика стояла на профилактическом учете как социально неблагополучная, но в январе 2021 года была снята с учета в полиции и в комиссии по делам несовершеннолетних, при этом мать не работала, а ребенок детский сад не посещал, в основном находясь на воспитании у сестры матери. Прокуратура посчитала, что семью сняли с учета необоснованно. СК по материалам прокурорской проверки возбудил дело по факту халатности сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, не защитивших права пострадавшего ребенка.
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