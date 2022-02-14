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В США мужчина с ножом ранил 11 человек
В США мужчина с ножом ранил 11 человек - РИА Новости, 14.02.2022
В США мужчина с ножом ранил 11 человек
Человек с ножом совершил несколько нападений на людей в американском городе Альбукерке (штат Нью-Мексико), ранены как минимум 11 человек, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T03:48
2022-02-14T10:06
в мире
сша
альбукерке
нью-мексико
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Человек с ножом совершил несколько нападений на людей в американском городе Альбукерке (штат Нью-Мексико), ранены как минимум 11 человек, сообщает пресс-служба местной полиции в Twitter.Местный телеканал KRQE News 13 со ссылкой на правоохранительные органы передает, что нападения произошли в нескольких районах города. Подозреваемый передвигался на велосипеде BMX, в руках у него был большой нож. Нападавшего задержали без происшествий. В полиции предполагают, что он совершал атаки в случайном порядке.
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в мире, сша, альбукерке, нью-мексико
03:48 14.02.2022 (обновлено: 10:06 14.02.2022)
 
В США мужчина с ножом ранил 11 человек

В американском городе Альбукерке мужчина с ножом ранил 11 человек

© AP Photo / Mary HudetzСотрудники полиции в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, США
Сотрудники полиции в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, США - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© AP Photo / Mary Hudetz
Сотрудники полиции в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Человек с ножом совершил несколько нападений на людей в американском городе Альбукерке (штат Нью-Мексико), ранены как минимум 11 человек, сообщает пресс-служба местной полиции в Twitter.

"Полицейские изучают семь возможных мест преступления <...> Все потерпевшие в стабильном состоянии. Подозреваемый, действовавший в одиночку, находится под стражей", — говорится в публикации.

Местный телеканал KRQE News 13 со ссылкой на правоохранительные органы передает, что нападения произошли в нескольких районах города. Подозреваемый передвигался на велосипеде BMX, в руках у него был большой нож.
Нападавшего задержали без происшествий. В полиции предполагают, что он совершал атаки в случайном порядке.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 21:56
Число пострадавших при стрельбе в Финиксе возросло до 10
 
В миреСШААльбукеркеНью-Мексико
 
 
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