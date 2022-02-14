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В США мужчина с ножом ранил 11 человек

В США мужчина с ножом ранил 11 человек - РИА Новости, 14.02.2022

В США мужчина с ножом ранил 11 человек

Человек с ножом совершил несколько нападений на людей в американском городе Альбукерке (штат Нью-Мексико), ранены как минимум 11 человек, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T03:48

2022-02-14T03:48

2022-02-14T10:06

в мире

сша

альбукерке

нью-мексико

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Человек с ножом совершил несколько нападений на людей в американском городе Альбукерке (штат Нью-Мексико), ранены как минимум 11 человек, сообщает пресс-служба местной полиции в Twitter.Местный телеканал KRQE News 13 со ссылкой на правоохранительные органы передает, что нападения произошли в нескольких районах города. Подозреваемый передвигался на велосипеде BMX, в руках у него был большой нож. Нападавшего задержали без происшествий. В полиции предполагают, что он совершал атаки в случайном порядке.

https://ria.ru/20220211/strelba-1772383671.html

сша

альбукерке

нью-мексико

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в мире, сша, альбукерке, нью-мексико