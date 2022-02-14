03:48 14.02.2022 (обновлено: 10:06 14.02.2022)
В США мужчина с ножом ранил 11 человек
В американском городе Альбукерке мужчина с ножом ранил 11 человек
© AP Photo / Mary HudetzСотрудники полиции в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, США
© AP Photo / Mary Hudetz
Сотрудники полиции в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, США. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Человек с ножом совершил несколько нападений на людей в американском городе Альбукерке (штат Нью-Мексико), ранены как минимум 11 человек, сообщает пресс-служба местной полиции в Twitter.
"Полицейские изучают семь возможных мест преступления <...> Все потерпевшие в стабильном состоянии. Подозреваемый, действовавший в одиночку, находится под стражей", — говорится в публикации.
Местный телеканал KRQE News 13 со ссылкой на правоохранительные органы передает, что нападения произошли в нескольких районах города. Подозреваемый передвигался на велосипеде BMX, в руках у него был большой нож.
Нападавшего задержали без происшествий. В полиции предполагают, что он совершал атаки в случайном порядке.
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