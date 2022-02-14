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Нидерланды вывозят наблюдателей ОБСЕ с востока Украины, сообщило СМИ
Нидерланды вывозят наблюдателей ОБСЕ с востока Украины, сообщило СМИ - РИА Новости, 14.02.2022
Нидерланды вывозят наблюдателей ОБСЕ с востока Украины, сообщило СМИ
Нидерланды решили вывезти пятерых своих сотрудников ОБСЕ с востока Украины, также вернутся на родину семь человек, задействованных в консультативной миссии ЕС... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T02:55
2022-02-14T03:00
в мире
сергей лавров
владислав бердичевский
мария захарова
россия
киев
сша
обсе
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Нидерланды решили вывезти пятерых своих сотрудников ОБСЕ с востока Украины, также вернутся на родину семь человек, задействованных в консультативной миссии ЕС по реформированию гражданского сектора безопасности Украины (EUAM), передает телеканал NOS со ссылкой на МИД страны.В воскресенье Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) подтвердила, что некоторые страны отзывают своих наблюдателей с Украины, и заверила, что продолжит мониторинговую активность в стране.По данным телеканала, всего у Нидерландов на Украине было восемь сотрудников в рамках миссии ОБСЕ и также восемь задействованы в миссии EUAM. Пятеро сотрудников ОБСЕ Нидерланды отзывают, еще трое находятся в Киеве. В МИД каналу заявили, что пока неизвестно, останутся ли они в столице Украины или покинут ее.Из восьми сотрудников EUAM семь возвращаются в Нидерланды, указывает канал.Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) начала работу 21 марта 2014 года в связи с обращением правительства Украины в ОБСЕ и консенсусным решением всех 57 стран-участниц ОБСЕ. Как ранее заявил РИА Новости депутат Народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский, американские, британские и датские сотрудники миссии, по предварительной информации, покинули территорию республики.Как ранее отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, решение ряда стран передислоцировать сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине вызывает серьезную озабоченность, Москва призывает руководство организации пресечь попытки манипуляции миссией.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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в мире, сергей лавров, владислав бердичевский, мария захарова, россия, киев, сша, обсе, нато, ситуация в днр и лнр, москва
02:55 14.02.2022 (обновлено: 03:00 14.02.2022)
 
Нидерланды вывозят наблюдателей ОБСЕ с востока Украины, сообщило СМИ

NOS: Нидерланды решили вывезти пятерых наблюдателей ОБСЕ с востока Украины

© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинский военный в Донецкой области
Украинский военный в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
Украинский военный в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Нидерланды решили вывезти пятерых своих сотрудников ОБСЕ с востока Украины, также вернутся на родину семь человек, задействованных в консультативной миссии ЕС по реформированию гражданского сектора безопасности Украины (EUAM), передает телеканал NOS со ссылкой на МИД страны.
В воскресенье Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) подтвердила, что некоторые страны отзывают своих наблюдателей с Украины, и заверила, что продолжит мониторинговую активность в стране.
По данным телеканала, всего у Нидерландов на Украине было восемь сотрудников в рамках миссии ОБСЕ и также восемь задействованы в миссии EUAM. Пятеро сотрудников ОБСЕ Нидерланды отзывают, еще трое находятся в Киеве. В МИД каналу заявили, что пока неизвестно, останутся ли они в столице Украины или покинут ее.
Из восьми сотрудников EUAM семь возвращаются в Нидерланды, указывает канал.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) начала работу 21 марта 2014 года в связи с обращением правительства Украины в ОБСЕ и консенсусным решением всех 57 стран-участниц ОБСЕ. Как ранее заявил РИА Новости депутат Народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский, американские, британские и датские сотрудники миссии, по предварительной информации, покинули территорию республики.
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Как ранее отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, решение ряда стран передислоцировать сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине вызывает серьезную озабоченность, Москва призывает руководство организации пресечь попытки манипуляции миссией.
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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