https://ria.ru/20220214/musulmane-1772702220.html

Мусульман предостерегли от празднования Дня святого Валентина

Мусульман предостерегли от празднования Дня святого Валентина - РИА Новости, 14.02.2022

Мусульман предостерегли от празднования Дня святого Валентина

День святого Валентина в современных реалиях стала маркетинговой уловкой, он не связан с мусульманскими или российскими обычаями, а, напротив, имеет языческие... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T13:26

2022-02-14T13:26

2022-02-14T13:26

религия

ильдар аляутдинов

иеромонах макарий (маркиш)

борух горин

россия

европа

русская православная церковь

день святого валентина

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. День святого Валентина в современных реалиях стала маркетинговой уловкой, он не связан с мусульманскими или российскими обычаями, а, напротив, имеет языческие корни, и правоверным не стоит его отмечать, сообщили РИА Новости представители российских духовных управлений мусульман."В современных реалиях эта дата, известная на Западе как День святого Валентина, в большей степени является продуманным маркетинговым ходом, призванным увеличить продажи товаров и услуг", - сказал муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.Религиозный деятель сообщил, что в исламской религии теме любви и взаимопонимания уделяется большое внимание."Верующий стремиться взрастить в сердце любовь ко Всевышнему и пророку Мухаммеду. Жизнь правоверного основывается на любви и уважении к окружающим. Это то, что возвышает человека духовно. А комплименты и подарки - лишь инструменты на этом пути", - отметил Аляутдинов.Главный специалист отдела по вопросам шариата Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) Ахмад Абу Яхья сообщил, что мусульманам не рекомендуется праздновать День святого Валентина."В Исламе существует два праздника: Курбан-байрам и Ураза-байрам. Помимо них есть ценные и благословенные дни и ночи (Мавлид, ночь Предопределения - Лейлятуль-кадр, пятничный день) Мусульмане уважают все традиционные религии, однако не принимают участия в праздновании их религиозных праздников", - сказал он.Представитель ДУМ РТ полагает, что мусульманам стоит оценивать содержание светских праздников."Мы смотрим на их содержание. Если это знаменательные исторические даты, годовщины важных для нашего общего государства событий, то мы можем принять в них участие, вспомнив героические дела наших предков, помолившись за усопших, как в случае с Днем Победы, например", - сказал Ахмад Абу Яхья.По его мнению, день святого Валентина для россиян является не традиционным праздником, а привнесенным относительно недавно обычаем."К тому же этот день имеет языческие корни и пропагандирует свободную любовь и отношения без обязательств. А ислам призывает к семейным ценностям и порицает прелюбодеяние. Выражать любовь к своим законным супругам следует ежедневно на протяжении всей совместной жизни, а не единственный день в году, навязываемый нам извне", - сказал представитель ДУМ РТ.Имам казанской мечети "Гаиля" Рустем Хайруллин сообщил, что у мусульман нет определенного дня для вручения и получения подарков."Для последователей ислама любое время суток является возможностью подарить или получить что-то приятное, памятное. Для этого не надо целый год ожидать какой-то определенный день, ограничивая себя буквально во всем, готовясь к нему как чему-то сверхъестественному", - отметил Хайруллин, добавив, что последователи ислама относятся к 14 февраля как к обычному дню."Так называемый праздник святого Валентина не имеет ничего общего с мусульманами, не соответствует нашим духовным корням или традициям", - заключил Хайруллин.Эту точку зрения разделил и заместитель муфтия Республики Крым Айдер Исмаилов."Мусульмане обмениваются подарками на великие праздники Курбан-байрам и Ураза-байрам, проявляют знаки внимания к близким и соседям. Это предписание нашей религии", - сказал религиозный деятель."Кроме того, в Исламе отсутствует понятие бойфренда или подруги. Отношения изначально строятся с серьёзными намерениями, согласно нравственным устоям, которых мы строго придерживаемся, и будем придерживаться впредь", - сказал представитель духовного управления мусульман Крыма.Пример для христианВ истории православной церкви есть множество примеров подлинной любви, считает митрополит Тверской и Кашинский Амвросий (Ермаков), и одним из образцов христианского супружества для православных являются святые покровители Тверской земли – благоверные князь Михаил Тверской и княгиня Анна Кашинская.Их жизнь он назвал настоящим примером христианской любви мужа и жены и образцом верности, пронесенной через годы, лишения, горе и скорбь. Именно их житие он порекомендовал изучать тем, кто хочет получить пример супружеской жизни праведных людей. "Ведь любовь – это не порыв страсти, не временное помутнение сознания от всплеска эмоций, не брызги шампанского. Любовь - это труд, взаимный труд по направлению к друг другу двух любящих сердец. Любовь не сентиментальна, чаще всего она проверяется и крепнет в испытаниях. Настоящая любовь приводит на небо, как мы видим из примера святых нашей земли", - заключил митрополит.Тверской князь Михаил и Анна Кашинская увидели друг друга только на свадьбе, а разница в возрасте между ними была значительной – 17 лет. Дочь ростовского князя Димитрия Борисовича стала супругой князя Михаила в 1294 году. На их долю выпало множество испытаний: смерть первенца, годы неурожая и засухи, два уничтоживших Тверь пожара. А в 1318 году князь был замучен в Орде."Провожая князя в его последний поход, Анна Кашинская предвидела, что больше не увидит любимого мужа живым. Много дней и ночей проводила она, молитвенно заботясь о муже, прося Господа облегчить мучения князя Михаила и придать ему силы с достоинством перенести все пытки и испытания. И по смерти возлюбленного, каждый ее день был наполнен заботой и любовью - молитвами о муже и детях, делами любви и милосердия", - рассказал митрополит Амвросий.Известный публицист и миссионер иеромонах Макарий (Маркиш) также напомнил, что в России существует и широко отмечается День святых Петра и Февронии. Русская православная церковь отмечает день их памяти 8 июля (25 июня по старому стилю), а с 2008 года к событию церковного календаря приурочили светский праздник, который назвали "Днем семьи, любви и верности".Кроме того, православные почитают как покровителей семьи отца и мать Богородицы святых Иоакима и Анну, ветхозаветных пророка Захарию и праведную Елисавету – родителей Иоанна Предтечи. Из русских святых, кроме Петра и Февронии Муромских и четы Михаила Тверского и Анны Кашинской, - Димитрия Донского и преподобную Евфросинию Московскую. Многие молят о семейном благополучии блаженных Ксению Петербургскую, раздавшую нуждающимся имущество после скоропостижной смерти любимого мужа, и Матрону Московскую. Традиционно обращаются с молитвами и к Богоматери перед Владимирской, Казанской и Феодоровской иконами.Светский фестиваль"В некоторых католических приходах в этот день проводятся встречи для влюбленных, чтобы те, кого влюбленность привела в отношения с другим человеком, узнали о том, что эти отношения призваны достичь своей вершины в христианском браке: единственном, нерасторжимом и открытом для рождения детей. В этом смысле влюбленность как врата любви – это действительно что-то драгоценное", - рассказал генеральный викарий римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.Такой святой, добавил он, действительно существовал, и почитается как католиками, так и православными, хотя известно о нем мало. "Для многих людей, даже далеких от церкви, важно, что есть какой-то небесный покровитель, который благословляет и хранит их в их отношениях с любимыми людьми. И хотя это еще далеко от церковного почитания святых, но все же хочется надеяться, что это поможет людям помнить, что вместе с благословением небеса обращают к нам также и некоторые требования: быть честными с нашими возлюбленными, быть верными и заботиться о них по крайней мере так же, как о самих себе", - сказал клирик РИА Новости.Такой святой, добавил он, действительно существовал, и почитается как католиками, так и православными, хотя известно о нем мало. "Для многих людей, даже далеких от церкви, важно, что есть какой-то небесный покровитель, который благословляет и хранит их в их отношениях с любимыми людьми. И хотя это еще далеко от церковного почитания святых, но все же хочется надеяться, что это поможет людям помнить, что вместе с благословением небеса обращают к нам также и некоторые требования: быть честными с нашими возлюбленными, быть верными и заботиться о них по крайней мере так же, как о самих себе", - сказал клирик РИА Новости.Память епископа Валентина, рассказал РИА Новости ранее председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш), почитается православными по новому стилю 12 августа. По его словам, этот святой вместе со своими учениками принял мученическую смерть около 270 года во время гонений на христиан при императоре Клавдии II.Праздник, вероятно, имеющий корни в церковной традиции, уже отделился от нее, превратившись в чисто светский фестиваль, и живет своей жизнью, полагает Горбунов. "Это особенно заметно в России, потому что на этот день 14 февраля в нашем церковном календаре приходится праздник святых Кирилла и Мефодия, покровителей Европы и просветителей славян, а воспоминание святого Валентина носит факультативный, то есть необязательный характер", - считает викарий.К сожалению, добавил он, многие путают влюбленность с увлечением, "когда люди отдают свое сердце и тело другому человеку, иногда почти незнакомому, без всяких обязательств и ответственности, ранят друг друга, разочаровываются, и становятся все менее чувствительными и все более закрытыми". Это, сказал священник, делает призрачными шансы на настоящую любовь, о которой все мечтают. "Пусть День святого Валентина напомнит нам о том, что любовь – это величайшая ценность (настолько, что, как говорит Писание, "Бог есть любовь"), которая не продается и не покупается, и благодаря которой в конечном итоге существует и человек, и весь мир", - подытожил Горбунов."Безобидный праздник"День святого Валентина "безобиден" и не связан с его религиозными корнями, сообщил РИА Новости глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин."Никакого отношения у нас нет к этому празднику с иноверческими религиозными корнями. Его светская составляющая нам представляется довольно безобидной и никак не связанной с его религиозными корнями, а его религиозная составляющая - это предмет обсуждения людей другого вероисповедания. Так что, это не входит в поле наших интересов, это не праздник, который каким-то образом затрагивает иудейскую общину", - сказал он.

https://ria.ru/20200214/1564670957.html

https://ria.ru/20220214/prazdnik-1772627544.html

https://ria.ru/20210707/blagovernye-1740146581.html

https://ria.ru/20220213/prazdnik-1772534069.html

https://ria.ru/20200214/1564670957.html

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ильдар аляутдинов, иеромонах макарий (маркиш), борух горин, россия, европа, русская православная церковь, день святого валентина