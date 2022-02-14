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Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети Москвы
Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети Москвы - РИА Новости, 14.02.2022
Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети Москвы
Городские службы Москвы непрерывно мониторят погодные условия и состояние улично-дорожной сети, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T14:08
2022-02-14T14:08
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят погодные условия и состояние улично-дорожной сети, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале."По прогнозам синоптиков, вечером и в ночь на 15 февраля вновь ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении.
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москва, городское хозяйство москвы
14:08 14.02.2022
 

Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети Москвы

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Киевского вокзала в Москве
Здание Киевского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят погодные условия и состояние улично-дорожной сети, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале.
"По прогнозам синоптиков, вечером и в ночь на 15 февраля вновь ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении.
Москва - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
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