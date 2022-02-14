https://ria.ru/20220214/moskva-1772711623.html

Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети Москвы

Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети Москвы - РИА Новости, 14.02.2022

Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети Москвы

Городские службы Москвы непрерывно мониторят погодные условия и состояние улично-дорожной сети, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T14:08

2022-02-14T14:08

2022-02-14T14:08

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москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят погодные условия и состояние улично-дорожной сети, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале."По прогнозам синоптиков, вечером и в ночь на 15 февраля вновь ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220212/vodoemy-1772440294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, городское хозяйство москвы