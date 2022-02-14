https://ria.ru/20220214/moskva-1772665016.html
Москва вошла в число самых романтичных городов мира
Москва вошла в число самых романтичных городов мира - РИА Новости, 14.02.2022
Москва вошла в число самых романтичных городов мира
Москва стала одним из самых романтичных городов мира, заняв 8-ю строчку в рейтинге The Most Romantic Cities Around the World американской компании WeThrift,... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T11:24
2022-02-14T11:24
2022-02-14T18:06
общество
москва
день святого валентина
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Москва стала одним из самых романтичных городов мира, заняв 8-ю строчку в рейтинге The Most Romantic Cities Around the World американской компании WeThrift, составленном накануне праздника всех влюблённых - Дня святого Валентина, сообщает комплекс экономической политики столицы в своём Telegram-канале."По данным департамента экономической политики и развития комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, в пятёрку самых романтичных городов мира вошли Лондон, Париж, Барселона, Токио и Нью-Йорк. Москва в рейтинге соседствует со Стамбулом - он на седьмом месте и Дубаем - девятое место", - говорится в сообщении.Уточняется, что города в рейтинге оцениваются по восьми критериям: число ресторанов, парков, вариантов для совместного времяпрепровождения, достопримечательностей, романтических отелей, спа-салонов, а также количество фото с хештегами города в Instagram и количество публикаций фото с закатами из Москвы.Составители рейтинга также обратили особое внимание на большое число парков в городе, идеально подходящих для романтических встреч - их 262, по этому показателю столица на четвёртом месте."По количеству достопримечательностей Москва находится в тройке лидеров и занимает седьмое место по числу хештегов в соцсетях: пользователи социальной сети Instagram оставили метки "Москва" под 60 миллионами постов. Также попасть в десятку самых романтичных городов мира столице России помогло большое количество ресторанов, которых, по использованным WeThrift данным, в Москве свыше 560", - также отмечается в материале.Подчёркивается, что в 2021 году информационный ресурс Upgraded Points рассчитал стоимость романтического свидания в День святого Валентина в 120 крупнейших городах мира. Upgraded Points анализирует стоимость ужина из трёх блюд, билетов в театр, двух коктейлей в баре и транспортные расходы для пары."В Москве такая встреча обойдётся влюблённым в среднем в 230 долларов или 17,1 тысячи рублей по текущему курсу. Из них 146 долларов - 10,9 тысячи рублей - будет стоить поход в театр, на ужин понадобится 65 долларов - 4,8 тысячи, пара коктейлей в баре будет стоить порядка 670 рублей, транспорт - 131 рубль", - говорится в материале.Примерно столько же "романтический набор" стоит в Милане или Тайбэе, Стокгольме или Дубае, Канберре или Дублине, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20220214/prazdnik-1772257381.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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общество, москва, день святого валентина, новости - туризм
11:24 14.02.2022 (обновлено: 18:06 14.02.2022)
Москва вошла в число самых романтичных городов мира
Москва заняла восьмое место в рейтинге самых романтичных городов мира компании WeThrift
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости.
Москва стала одним из самых романтичных городов мира, заняв 8-ю строчку в рейтинге The Most Romantic Cities Around the World американской компании WeThrift, составленном накануне праздника всех влюблённых - Дня святого Валентина, сообщает комплекс экономической политики столицы в своём Telegram-канале
.
"По данным департамента экономической политики и развития комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы
, в пятёрку самых романтичных городов мира вошли Лондон
, Париж
, Барселона
, Токио
и Нью-Йорк
. Москва в рейтинге соседствует со Стамбулом
- он на седьмом месте и Дубаем
- девятое место", - говорится в сообщении.
Уточняется, что города в рейтинге оцениваются по восьми критериям: число ресторанов, парков, вариантов для совместного времяпрепровождения, достопримечательностей, романтических отелей, спа-салонов, а также количество фото с хештегами города в Instagram и количество публикаций фото с закатами из Москвы.
Составители рейтинга также обратили особое внимание на большое число парков в городе, идеально подходящих для романтических встреч - их 262, по этому показателю столица на четвёртом месте.
"По количеству достопримечательностей Москва находится в тройке лидеров и занимает седьмое место по числу хештегов в соцсетях: пользователи социальной сети Instagram оставили метки "Москва" под 60 миллионами постов. Также попасть в десятку самых романтичных городов мира столице России помогло большое количество ресторанов, которых, по использованным WeThrift данным, в Москве свыше 560", - также отмечается в материале.
Подчёркивается, что в 2021 году информационный ресурс Upgraded Points рассчитал стоимость романтического свидания в День святого Валентина в 120 крупнейших городах мира. Upgraded Points анализирует стоимость ужина из трёх блюд, билетов в театр, двух коктейлей в баре и транспортные расходы для пары.
"В Москве такая встреча обойдётся влюблённым в среднем в 230 долларов или 17,1 тысячи рублей по текущему курсу. Из них 146 долларов - 10,9 тысячи рублей - будет стоить поход в театр, на ужин понадобится 65 долларов - 4,8 тысячи, пара коктейлей в баре будет стоить порядка 670 рублей, транспорт - 131 рубль", - говорится в материале.
Примерно столько же "романтический набор" стоит в Милане
или Тайбэе
, Стокгольме
или Дубае, Канберре
или Дублине
, уточняется в сообщении.