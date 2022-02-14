https://ria.ru/20220214/mosgorsud-1772654118.html

Мосгорсуд не выпустил из СИЗО экс-главврача больницы "Матросской тишины"

Мосгорсуд не выпустил из СИЗО экс-главврача больницы "Матросской тишины" - РИА Новости, 14.02.2022

Мосгорсуд не выпустил из СИЗО экс-главврача больницы "Матросской тишины"

Мосгорсуд в понедельник признал законным арест бывшего главного врача больницы следственного изолятора "Матросская тишина" Александра Кравченко, которого... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T10:44

2022-02-14T10:44

2022-02-14T10:44

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

общественная наблюдательная комиссия

московский городской суд

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник признал законным арест бывшего главного врача больницы следственного изолятора "Матросская тишина" Александра Кравченко, которого обвиняют во взяточничестве и превышении полномочий, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.Пресненский суд Москвы 20 января арестовал Кравченко до 18 марта по обвинению в получении взяток за фальшивые диагнозы."Суд постановил оставить решение Пресненского суда без изменения, жалобы защиты - без удовлетворения", - огласил решение судья.По мнению защиты, обвинение в коррупции базируется исключительно "на предположениях и слухах". Адвокаты просили выпустить Кравченко под домашний арест или запрет определенных действий. Сам врач в ходе заседания еще раз подчеркнул, что отрицает обвинения.По данным следствия, в 2020-2021 годах фигурант получал от заключенных деньги за организацию медицинских освидетельствований, по результатам которых были приняты "заведомо незаконные решения о наличии тяжелых заболеваний".Как считает СК, данные решения стали основанием для дальнейшего "освобождения от наказания и содержания под стражей спецконтингента". В ходе предварительного следствия установлено восемь человек, освобожденных из-под стражи в результате сфальсифицированных диагнозов.Виновным себя Кравченко не признает. Правозащитники из Общественной наблюдательной комиссии Москвы вступились за мужчину, отмечая, что в его полномочия входило направление заключенных на медосвидетельствование, но решение об их освобождении из-под стражи принимается комиссией врачей больницы, подведомственной московскому депздраву.Во взаимодействии с членами ОНК Кравченко показал себя как "профессиональный и добропорядочный" человек, подчеркнул глава комиссии Георгий Волков.

https://ria.ru/20220120/sud-1768708448.html

https://ria.ru/20211127/arest-1761005041.html

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), общественная наблюдательная комиссия, московский городской суд