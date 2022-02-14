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В Сочи завели дело на мужчину, "заминировавшего" автобусную остановку
В Сочи завели дело на мужчину, "заминировавшего" автобусную остановку - РИА Новости, 14.02.2022
В Сочи завели дело на мужчину, "заминировавшего" автобусную остановку
Уголовное дело завели на 46-летнего мужчину, который в нетрезвом состоянии сообщил правоохранителям о "минировании" автобусной остановки в Сочи, сообщает... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T14:15
2022-02-14T14:15
происшествия
россия
сочи
краснодарский край
астраханская область
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СОЧИ, 14 фев – РИА Новости. Уголовное дело завели на 46-летнего мужчину, который в нетрезвом состоянии сообщил правоохранителям о "минировании" автобусной остановки в Сочи, сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.По данным ГУМВД, 1 февраля приезжий из Астраханской области, находясь недалеко от автобусной остановки, позвонил в полицию и сообщил о якобы возможном минировании. На место выехали экстренные службы, однако взрывчатых веществ не обнаружили. Позже правоохранители вычислили местонахождение мужчины. По информации ведомства, он находился в состоянии алкогольного опьянения, а звонок совершил из хулиганских побуждений."В настоящее время отделом дознания УВД по городу Сочи в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - говорится в релизе.Подозреваемому грозит лишение свободы до трех лет."На период производства дознания мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - добавляется в сообщении.
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происшествия, россия, сочи, краснодарский край, астраханская область
14:15 14.02.2022
 
В Сочи завели дело на мужчину, "заминировавшего" автобусную остановку

В Сочи завели дело на мужчину, сообщившего о "минировании" автобусной остановки

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Полицейский
Читать ria.ru в
СОЧИ, 14 фев – РИА Новости. Уголовное дело завели на 46-летнего мужчину, который в нетрезвом состоянии сообщил правоохранителям о "минировании" автобусной остановки в Сочи, сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.
По данным ГУМВД, 1 февраля приезжий из Астраханской области, находясь недалеко от автобусной остановки, позвонил в полицию и сообщил о якобы возможном минировании. На место выехали экстренные службы, однако взрывчатых веществ не обнаружили. Позже правоохранители вычислили местонахождение мужчины. По информации ведомства, он находился в состоянии алкогольного опьянения, а звонок совершил из хулиганских побуждений.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
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"В настоящее время отделом дознания УВД по городу Сочи в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - говорится в релизе.
Подозреваемому грозит лишение свободы до трех лет.
"На период производства дознания мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - добавляется в сообщении.
 
ПроисшествияРоссияСочиКраснодарский крайАстраханская область
 
 
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