https://ria.ru/20220214/minirovanie-1772713276.html

В Сочи завели дело на мужчину, "заминировавшего" автобусную остановку

В Сочи завели дело на мужчину, "заминировавшего" автобусную остановку - РИА Новости, 14.02.2022

В Сочи завели дело на мужчину, "заминировавшего" автобусную остановку

Уголовное дело завели на 46-летнего мужчину, который в нетрезвом состоянии сообщил правоохранителям о "минировании" автобусной остановки в Сочи, сообщает... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T14:15

2022-02-14T14:15

2022-02-14T14:15

происшествия

россия

сочи

краснодарский край

астраханская область

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СОЧИ, 14 фев – РИА Новости. Уголовное дело завели на 46-летнего мужчину, который в нетрезвом состоянии сообщил правоохранителям о "минировании" автобусной остановки в Сочи, сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.По данным ГУМВД, 1 февраля приезжий из Астраханской области, находясь недалеко от автобусной остановки, позвонил в полицию и сообщил о якобы возможном минировании. На место выехали экстренные службы, однако взрывчатых веществ не обнаружили. Позже правоохранители вычислили местонахождение мужчины. По информации ведомства, он находился в состоянии алкогольного опьянения, а звонок совершил из хулиганских побуждений."В настоящее время отделом дознания УВД по городу Сочи в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - говорится в релизе.Подозреваемому грозит лишение свободы до трех лет."На период производства дознания мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220210/minirovanie-1772035806.html

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происшествия, россия, сочи, краснодарский край, астраханская область