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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20220214/medizdeliya-1772684000.html
В ОЭЗ Москвы запустят производство инновационных медицинских изделий
В ОЭЗ Москвы запустят производство инновационных медицинских изделий - РИА Новости, 14.02.2022
В ОЭЗ Москвы запустят производство инновационных медицинских изделий
На площадке "Печатники" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в 2022 году начнут производить инновационные медицинские изделия для нужд хирургии и РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T12:23
2022-02-14T12:22
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
владимир ефимов (политик)
экономика
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. На площадке "Печатники" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в 2022 году начнут производить инновационные медицинские изделия для нужд хирургии и артрологии, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Предприятие будет выпускать синтетические сосуды, заменители суставной жидкости, препараты для аутоплазмотерапии и специальную упаковку для стерилизации и хранения эндопротезов. Продукция ориентирована как на российский рынок, так и на экспортные поставки.Отмечается, что первая продукция поступит на российский рынок уже в этом году. Планируется, что в течение года на предприятии выпустят 960 тысяч единиц препаратов для аутоплазмотерапии и 240 тысяч единиц упаковки для стерилизации и хранения эндопротезов. А в 2023 году здесь начнут производить заменители суставной жидкости и синтетические сосуды."Компания "Сигма Полис" намерена выпускать продукцию, не уступающую по качеству зарубежным аналогам. Изделия будут поставлять в специализированные клиники, медицинские центры и аптеки", – отметил руководитель ДИПП Александр Прохоров.
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александр прохоров, владимир ефимов (политик), экономика
12:23 14.02.2022
 

В ОЭЗ Москвы запустят производство инновационных медицинских изделий

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЧасы с тремя часовыми поясами в технополисе "Москва"
Часы с тремя часовыми поясами в технополисе Москва - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. На площадке "Печатники" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в 2022 году начнут производить инновационные медицинские изделия для нужд хирургии и артрологии, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Предприятие будет выпускать синтетические сосуды, заменители суставной жидкости, препараты для аутоплазмотерапии и специальную упаковку для стерилизации и хранения эндопротезов. Продукция ориентирована как на российский рынок, так и на экспортные поставки.
"Производство запустят на базе существующего предприятия по изготовлению медицинских тест-систем. Недавно оно получило статус официального резидента ОЭЗ. В проект планируют вложить порядка 70 миллионов рублей. Для запуска новой линии создадут 30 рабочих мест", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что первая продукция поступит на российский рынок уже в этом году. Планируется, что в течение года на предприятии выпустят 960 тысяч единиц препаратов для аутоплазмотерапии и 240 тысяч единиц упаковки для стерилизации и хранения эндопротезов. А в 2023 году здесь начнут производить заменители суставной жидкости и синтетические сосуды.
"Компания "Сигма Полис" намерена выпускать продукцию, не уступающую по качеству зарубежным аналогам. Изделия будут поставлять в специализированные клиники, медицинские центры и аптеки", – отметил руководитель ДИПП Александр Прохоров.
Стенд Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
21 января, 15:04Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В технополисе "Москва" появится новый фармацевтический завод
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровВладимир Ефимов (политик)Экономика
 
 
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