https://ria.ru/20220214/medizdeliya-1772684000.html

В ОЭЗ Москвы запустят производство инновационных медицинских изделий

В ОЭЗ Москвы запустят производство инновационных медицинских изделий - РИА Новости, 14.02.2022

В ОЭЗ Москвы запустят производство инновационных медицинских изделий

На площадке "Печатники" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в 2022 году начнут производить инновационные медицинские изделия для нужд хирургии и РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T12:23

2022-02-14T12:23

2022-02-14T12:22

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

александр прохоров

владимир ефимов (политик)

экономика

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. На площадке "Печатники" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в 2022 году начнут производить инновационные медицинские изделия для нужд хирургии и артрологии, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Предприятие будет выпускать синтетические сосуды, заменители суставной жидкости, препараты для аутоплазмотерапии и специальную упаковку для стерилизации и хранения эндопротезов. Продукция ориентирована как на российский рынок, так и на экспортные поставки.Отмечается, что первая продукция поступит на российский рынок уже в этом году. Планируется, что в течение года на предприятии выпустят 960 тысяч единиц препаратов для аутоплазмотерапии и 240 тысяч единиц упаковки для стерилизации и хранения эндопротезов. А в 2023 году здесь начнут производить заменители суставной жидкости и синтетические сосуды."Компания "Сигма Полис" намерена выпускать продукцию, не уступающую по качеству зарубежным аналогам. Изделия будут поставлять в специализированные клиники, медицинские центры и аптеки", – отметил руководитель ДИПП Александр Прохоров.

https://ria.ru/20220121/zavod-1768921429.html

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александр прохоров, владимир ефимов (политик), экономика