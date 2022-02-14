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В ОЭЗ Москвы запустят производство инновационных медицинских изделий
В ОЭЗ Москвы запустят производство инновационных медицинских изделий - РИА Новости, 14.02.2022
В ОЭЗ Москвы запустят производство инновационных медицинских изделий
На площадке "Печатники" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в 2022 году начнут производить инновационные медицинские изделия для нужд хирургии и РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T12:23
2022-02-14T12:23
2022-02-14T12:22
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
владимир ефимов (политик)
экономика
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. На площадке "Печатники" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в 2022 году начнут производить инновационные медицинские изделия для нужд хирургии и артрологии, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Предприятие будет выпускать синтетические сосуды, заменители суставной жидкости, препараты для аутоплазмотерапии и специальную упаковку для стерилизации и хранения эндопротезов. Продукция ориентирована как на российский рынок, так и на экспортные поставки.Отмечается, что первая продукция поступит на российский рынок уже в этом году. Планируется, что в течение года на предприятии выпустят 960 тысяч единиц препаратов для аутоплазмотерапии и 240 тысяч единиц упаковки для стерилизации и хранения эндопротезов. А в 2023 году здесь начнут производить заменители суставной жидкости и синтетические сосуды."Компания "Сигма Полис" намерена выпускать продукцию, не уступающую по качеству зарубежным аналогам. Изделия будут поставлять в специализированные клиники, медицинские центры и аптеки", – отметил руководитель ДИПП Александр Прохоров.
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александр прохоров, владимир ефимов (политик), экономика
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. На площадке "Печатники" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в 2022 году начнут производить инновационные медицинские изделия для нужд хирургии и артрологии, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Предприятие будет выпускать синтетические сосуды, заменители суставной жидкости, препараты для аутоплазмотерапии и специальную упаковку для стерилизации и хранения эндопротезов. Продукция ориентирована как на российский рынок, так и на экспортные поставки.
"Производство запустят на базе существующего предприятия по изготовлению медицинских тест-систем. Недавно оно получило статус официального резидента ОЭЗ. В проект планируют вложить порядка 70 миллионов рублей. Для запуска новой линии создадут 30 рабочих мест", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что первая продукция поступит на российский рынок уже в этом году. Планируется, что в течение года на предприятии выпустят 960 тысяч единиц препаратов для аутоплазмотерапии и 240 тысяч единиц упаковки для стерилизации и хранения эндопротезов. А в 2023 году здесь начнут производить заменители суставной жидкости и синтетические сосуды.
"Компания "Сигма Полис" намерена выпускать продукцию, не уступающую по качеству зарубежным аналогам. Изделия будут поставлять в специализированные клиники, медицинские центры и аптеки", – отметил руководитель ДИПП Александр Прохоров
.