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Манижа и Elman выпустили клип на кавер песни из корейского сериала
Манижа и Elman выпустили клип на кавер песни из корейского сериала - РИА Новости, 14.02.2022
Манижа и Elman выпустили клип на кавер песни из корейского сериала
Манижа и Elman выпустили клип на русскоязычную кавер-версию песни "Stay with me" из популярного корейского сериала "Бессмертный. Романтическое заклятие". Об... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T20:16
2022-02-14T20:16
2022-02-14T20:16
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Манижа и Elman выпустили клип на русскоязычную кавер-версию песни "Stay with me" из популярного корейского сериала "Бессмертный. Романтическое заклятие". Об этом певица сообщила в сторис личного микроблога.Судя по отзывам, зрителям понравился клип на кавер, который записали Манижа и Elman. "Отличный подарок ко дню святого Валентина. Лучшая песня", "Очень понравился клип и исполнение. Отличный дуэт получился. Надо будет и сериал глянуть", "Какой красивый, чувственный клип... Атмосфера невероятная!" — отреагировали фанаты на ролик.В России эта популярная дорама известна также под названиями "Гоблин" и "Токкэби". Премьера проекта состоялась в 2016 году на южно-корейском кабельном канале tvN. События в сериале разворачиваются и в наши дни, и в далеком прошлом. Главный герой — Ким Син, который живет уже больше 900 лет. В древности он был великим полководцем. Но его стал опасаться король. Ким Син и весь его отряд были расстреляны. Дух убитого военного был проклят, так он и стал токкэби — бессмертным демоном. Вечная жизнь ему в тягость. Он пытается найти девушку, которая сможет разглядеть в его груди меч и вытащит его оттуда, чтобы он смог покинуть этот мир. Главные роли в дораме исполнили Кон Ю, Ким Го Ын, Ю Ин На, Ли Дон Ук, Юк Сон Джэ. На ТВ-3 сериал "Бессмертный. Романтическое заклятие" стартовал 11 февраля.
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новости культуры, музыка, кино и сериалы, manizha (манижа сангин)
Манижа и Elman выпустили клип на кавер песни из корейского сериала
Манижа и Elman выпустили клип на кавер песни из корейского сериала
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Манижа и Elman выпустили клип на русскоязычную кавер-версию песни "Stay with me" из популярного корейского сериала "Бессмертный. Романтическое заклятие". Об этом певица сообщила в сторис личного микроблога.
Судя по отзывам, зрителям понравился клип на кавер, который записали Манижа и Elman.
"Отличный подарок ко дню святого Валентина. Лучшая песня", "Очень понравился клип и исполнение. Отличный дуэт получился. Надо будет и сериал глянуть", "Какой красивый, чувственный клип... Атмосфера невероятная!" — отреагировали фанаты на ролик.
В России эта популярная дорама известна также под названиями "Гоблин" и "Токкэби". Премьера проекта состоялась в 2016 году на южно-корейском кабельном канале tvN.
События в сериале разворачиваются и в наши дни, и в далеком прошлом. Главный герой — Ким Син, который живет уже больше 900 лет. В древности он был великим полководцем. Но его стал опасаться король. Ким Син и весь его отряд были расстреляны. Дух убитого военного был проклят, так он и стал токкэби — бессмертным демоном. Вечная жизнь ему в тягость. Он пытается найти девушку, которая сможет разглядеть в его груди меч и вытащит его оттуда, чтобы он смог покинуть этот мир.
Главные роли в дораме исполнили Кон Ю, Ким Го Ын, Ю Ин На, Ли Дон Ук, Юк Сон Джэ.
На ТВ-3 сериал "Бессмертный. Романтическое заклятие" стартовал 11 февраля.