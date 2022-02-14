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Лавров оценил шансы договориться с Западом по гарантиям безопасности
Лавров оценил шансы договориться с Западом по гарантиям безопасности - РИА Новости, 14.02.2022
Лавров оценил шансы договориться с Западом по гарантиям безопасности
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой государства Владимиром Путиным заявил, что шанс договориться с Западом по предложениям о... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T15:44
2022-02-14T15:56
в мире
россия
сша
нато
владимир путин
сергей лавров
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой государства Владимиром Путиным заявил, что шанс договориться с Западом по предложениям о гарантиях безопасности есть всегда."Мы уже не раз сказали - и вы говорили, и другие представители РФ, - что мы предупреждаем о недопустимости бесконечного ведения разговоров по вопросам, которые требуют решения сегодня. Сегодня все-таки, будучи главой МИДа, должен сказать, что шанс есть всегда", - сказал министр.
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в мире, россия, сша, нато, владимир путин, сергей лавров
15:44 14.02.2022 (обновлено: 15:56 14.02.2022)
 
Лавров оценил шансы договориться с Западом по гарантиям безопасности

Лавров о шансах договориться с Западом по гарантиям безопасности: они есть всегда

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой государства Владимиром Путиным заявил, что шанс договориться с Западом по предложениям о гарантиях безопасности есть всегда.
"Мы уже не раз сказали - и вы говорили, и другие представители РФ, - что мы предупреждаем о недопустимости бесконечного ведения разговоров по вопросам, которые требуют решения сегодня. Сегодня все-таки, будучи главой МИДа, должен сказать, что шанс есть всегда", - сказал министр.
 
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