15:39 14.02.2022 (обновлено: 16:03 14.02.2022)
Никто из адресатов послания о безопасности не дал ответа, заявил Лавров
Лавров: никто из адресатов послания России о безопасности не дал прямого ответа
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Никто из западных стран-адресатов не ответил на послание России о том, как они намерены выполнять свои обязательства о неделимости безопасности в рамках ОБСЕ, реакция была только от Евросоюза и НАТО - это пренебрежение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров в понедельник проводит встречу с президентом России Владимиром Путиным, на которой обсуждается вопрос о гарантиях безопасности.
"Я направил специальное послание всем нашим западным коллегам, привлекая их внимание, что обязательства по неделимости безопасности гораздо сложнее и комплекснее, нежели они пытаются это представить, оправдывая вступление Украины в НАТО, правда, заверяя в скобках, что пока до этого дело не дошло, это ещё не скоро состоится. Но мы все знаем, как такие заверения работают", - сказал Лавров на встрече с Путиным.
"Я получил ответ неудовлетворительный. Никто из моих коллег министров не ответил на мое прямое послание", - добавил Лавров.
Он отметил, что в Москве получили "две маленькие бумажки от чиновника Столтенберга, генсека НАТО, и вторую от чиновника Борреля, главы дипломатии европейской внешнеполитической службы". По его словам, в ответах ЕС и НАТО было сказано: "Вы не волнуйтесь, надо продолжать диалог, главное обеспечить деэскалацию вокруг Украины".
"Я считаю, что это как пренебрежение той нормой, которая была закреплена на высшем уровне и согласно которой ни одна организация не может считать себя главной и доминирующей в Евроатлантике", - отметил министр.