https://ria.ru/20220214/lavrov-1772732054.html

Никто из адресатов послания о безопасности не дал ответа, заявил Лавров

Никто из адресатов послания о безопасности не дал ответа, заявил Лавров - РИА Новости, 14.02.2022

Никто из адресатов послания о безопасности не дал ответа, заявил Лавров

Никто из западных стран-адресатов не ответил на послание России о том, как они намерены выполнять свои обязательства о неделимости безопасности в рамках ОБСЕ,... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T15:39

2022-02-14T15:39

2022-02-14T16:03

сергей лавров

нато

в мире

владимир путин

москва

украина

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Никто из западных стран-адресатов не ответил на послание России о том, как они намерены выполнять свои обязательства о неделимости безопасности в рамках ОБСЕ, реакция была только от Евросоюза и НАТО - это пренебрежение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Лавров в понедельник проводит встречу с президентом России Владимиром Путиным, на которой обсуждается вопрос о гарантиях безопасности."Я направил специальное послание всем нашим западным коллегам, привлекая их внимание, что обязательства по неделимости безопасности гораздо сложнее и комплекснее, нежели они пытаются это представить, оправдывая вступление Украины в НАТО, правда, заверяя в скобках, что пока до этого дело не дошло, это ещё не скоро состоится. Но мы все знаем, как такие заверения работают", - сказал Лавров на встрече с Путиным."Я получил ответ неудовлетворительный. Никто из моих коллег министров не ответил на мое прямое послание", - добавил Лавров.Он отметил, что в Москве получили "две маленькие бумажки от чиновника Столтенберга, генсека НАТО, и вторую от чиновника Борреля, главы дипломатии европейской внешнеполитической службы". По его словам, в ответах ЕС и НАТО было сказано: "Вы не волнуйтесь, надо продолжать диалог, главное обеспечить деэскалацию вокруг Украины"."Я считаю, что это как пренебрежение той нормой, которая была закреплена на высшем уровне и согласно которой ни одна организация не может считать себя главной и доминирующей в Евроатлантике", - отметил министр.

https://ria.ru/20220214/bezopasnost-1772733370.html

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сергей лавров, нато, в мире, владимир путин, москва, украина