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https://ria.ru/20220214/lavrov-1772732054.html
Никто из адресатов послания о безопасности не дал ответа, заявил Лавров
Никто из адресатов послания о безопасности не дал ответа, заявил Лавров - РИА Новости, 14.02.2022
Никто из адресатов послания о безопасности не дал ответа, заявил Лавров
Никто из западных стран-адресатов не ответил на послание России о том, как они намерены выполнять свои обязательства о неделимости безопасности в рамках ОБСЕ,... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T15:39
2022-02-14T16:03
сергей лавров
нато
в мире
владимир путин
москва
украина
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Никто из западных стран-адресатов не ответил на послание России о том, как они намерены выполнять свои обязательства о неделимости безопасности в рамках ОБСЕ, реакция была только от Евросоюза и НАТО - это пренебрежение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Лавров в понедельник проводит встречу с президентом России Владимиром Путиным, на которой обсуждается вопрос о гарантиях безопасности."Я направил специальное послание всем нашим западным коллегам, привлекая их внимание, что обязательства по неделимости безопасности гораздо сложнее и комплекснее, нежели они пытаются это представить, оправдывая вступление Украины в НАТО, правда, заверяя в скобках, что пока до этого дело не дошло, это ещё не скоро состоится. Но мы все знаем, как такие заверения работают", - сказал Лавров на встрече с Путиным."Я получил ответ неудовлетворительный. Никто из моих коллег министров не ответил на мое прямое послание", - добавил Лавров.Он отметил, что в Москве получили "две маленькие бумажки от чиновника Столтенберга, генсека НАТО, и вторую от чиновника Борреля, главы дипломатии европейской внешнеполитической службы". По его словам, в ответах ЕС и НАТО было сказано: "Вы не волнуйтесь, надо продолжать диалог, главное обеспечить деэскалацию вокруг Украины"."Я считаю, что это как пренебрежение той нормой, которая была закреплена на высшем уровне и согласно которой ни одна организация не может считать себя главной и доминирующей в Евроатлантике", - отметил министр.
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сергей лавров, нато, в мире, владимир путин, москва, украина
15:39 14.02.2022 (обновлено: 16:03 14.02.2022)
 
Никто из адресатов послания о безопасности не дал ответа, заявил Лавров

Лавров: никто из адресатов послания России о безопасности не дал прямого ответа

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Никто из западных стран-адресатов не ответил на послание России о том, как они намерены выполнять свои обязательства о неделимости безопасности в рамках ОБСЕ, реакция была только от Евросоюза и НАТО - это пренебрежение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров в понедельник проводит встречу с президентом России Владимиром Путиным, на которой обсуждается вопрос о гарантиях безопасности.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
15:45
Россия подготовила ответ США и НАТО по гарантиям безопасности
"Я направил специальное послание всем нашим западным коллегам, привлекая их внимание, что обязательства по неделимости безопасности гораздо сложнее и комплекснее, нежели они пытаются это представить, оправдывая вступление Украины в НАТО, правда, заверяя в скобках, что пока до этого дело не дошло, это ещё не скоро состоится. Но мы все знаем, как такие заверения работают", - сказал Лавров на встрече с Путиным.
"Я получил ответ неудовлетворительный. Никто из моих коллег министров не ответил на мое прямое послание", - добавил Лавров.
Он отметил, что в Москве получили "две маленькие бумажки от чиновника Столтенберга, генсека НАТО, и вторую от чиновника Борреля, главы дипломатии европейской внешнеполитической службы". По его словам, в ответах ЕС и НАТО было сказано: "Вы не волнуйтесь, надо продолжать диалог, главное обеспечить деэскалацию вокруг Украины".
"Я считаю, что это как пренебрежение той нормой, которая была закреплена на высшем уровне и согласно которой ни одна организация не может считать себя главной и доминирующей в Евроатлантике", - отметил министр.
 
Сергей ЛавровНАТОВ миреВладимир ПутинМоскваУкраина
 
 
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