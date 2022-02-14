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"Опора России" рассказала, когда мелкие купюры могут выйти из оборота
"Опора России" рассказала, когда мелкие купюры могут выйти из оборота - РИА Новости, 14.02.2022
"Опора России" рассказала, когда мелкие купюры могут выйти из оборота
В России могут вывести из денежного обращения купюры мелкого номинала, но это маловероятно, по, крайней мере, сейчас, сообщил агентству "Прайм" первый... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T01:15
2022-02-14T05:12
экономика
россия
павел сигал
организация "опора россии"
рубль
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В России могут вывести из денежного обращения купюры мелкого номинала, но это маловероятно, по, крайней мере, сейчас, сообщил агентству "Прайм" первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.Причины, конечно, есть, считает эксперт. Во-первых, износ купюр. Во-вторых, неактивное использование купюр небольшого номинала с связи с ростом цен, например, или массового перехода на безналичную форму оплаты.Он добавил, что Банк России справляется с постепенной заменой изношенных банкнот.При этом собеседник агентства заявил, что было бы логично упразднить банкноты номиналом в 50 и 100 рублей. Он предположил, что это уменьшит затраты на печать денег.Но, убежден Сигал, регулятор от 50 и 100-рублевых банкнот отказываться не собирается. Это, по его мнению, связано не только с тем, что увеличится уровень тревожности россиян, чувствительных к любым финансовым изменениям. Эксперт выразил мнение, что "с постепенным распространением безналичных платежей потребность в небольших купюрах со временем снизится самостоятельно, и тогда Банк России сможет безболезненно и постепенно сократить их долю внутри наличного денежного оборота".
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экономика, россия, павел сигал, организация "опора россии", рубль, центральный банк рф (цб рф)
01:15 14.02.2022 (обновлено: 05:12 14.02.2022)
 
"Опора России" рассказала, когда мелкие купюры могут выйти из оборота

Вице-президент "Опоры России" Сигал: Центробанк не отменит купюры в 50 и 100 рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРубли
Рубли - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В России могут вывести из денежного обращения купюры мелкого номинала, но это маловероятно, по, крайней мере, сейчас, сообщил агентству "Прайм" первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.
Причины, конечно, есть, считает эксперт. Во-первых, износ купюр. Во-вторых, неактивное использование купюр небольшого номинала с связи с ростом цен, например, или массового перехода на безналичную форму оплаты.
"Обветшание купюр имеет место быть. Однако это не ведет к "упразднению" мелких купюр как таковых — их разве что заменят на свежеотпечатанные", — отметил Сигал.
Он добавил, что Банк России справляется с постепенной заменой изношенных банкнот.
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При этом собеседник агентства заявил, что было бы логично упразднить банкноты номиналом в 50 и 100 рублей. Он предположил, что это уменьшит затраты на печать денег.
Но, убежден Сигал, регулятор от 50 и 100-рублевых банкнот отказываться не собирается. Это, по его мнению, связано не только с тем, что увеличится уровень тревожности россиян, чувствительных к любым финансовым изменениям. Эксперт выразил мнение, что "с постепенным распространением безналичных платежей потребность в небольших купюрах со временем снизится самостоятельно, и тогда Банк России сможет безболезненно и постепенно сократить их долю внутри наличного денежного оборота".
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ЭкономикаРоссияПавел СигалОрганизация "Опора России"РубльЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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