https://ria.ru/20220214/kupyury-1772523330.html

"Опора России" рассказала, когда мелкие купюры могут выйти из оборота

"Опора России" рассказала, когда мелкие купюры могут выйти из оборота - РИА Новости, 14.02.2022

"Опора России" рассказала, когда мелкие купюры могут выйти из оборота

В России могут вывести из денежного обращения купюры мелкого номинала, но это маловероятно, по, крайней мере, сейчас, сообщил агентству "Прайм" первый... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T01:15

2022-02-14T01:15

2022-02-14T05:12

экономика

россия

павел сигал

организация "опора россии"

рубль

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В России могут вывести из денежного обращения купюры мелкого номинала, но это маловероятно, по, крайней мере, сейчас, сообщил агентству "Прайм" первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.Причины, конечно, есть, считает эксперт. Во-первых, износ купюр. Во-вторых, неактивное использование купюр небольшого номинала с связи с ростом цен, например, или массового перехода на безналичную форму оплаты.Он добавил, что Банк России справляется с постепенной заменой изношенных банкнот.При этом собеседник агентства заявил, что было бы логично упразднить банкноты номиналом в 50 и 100 рублей. Он предположил, что это уменьшит затраты на печать денег.Но, убежден Сигал, регулятор от 50 и 100-рублевых банкнот отказываться не собирается. Это, по его мнению, связано не только с тем, что увеличится уровень тревожности россиян, чувствительных к любым финансовым изменениям. Эксперт выразил мнение, что "с постепенным распространением безналичных платежей потребность в небольших купюрах со временем снизится самостоятельно, и тогда Банк России сможет безболезненно и постепенно сократить их долю внутри наличного денежного оборота".

https://ria.ru/20220211/falshivka-1772177978.html

https://ria.ru/20220202/rubl-1770590981.html

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экономика, россия, павел сигал, организация "опора россии", рубль, центральный банк рф (цб рф)