01:15 14.02.2022 (обновлено: 05:12 14.02.2022)
"Опора России" рассказала, когда мелкие купюры могут выйти из оборота
Вице-президент "Опоры России" Сигал: Центробанк не отменит купюры в 50 и 100 рублей
Рубли. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В России могут вывести из денежного обращения купюры мелкого номинала, но это маловероятно, по, крайней мере, сейчас, сообщил агентству "Прайм" первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.
Причины, конечно, есть, считает эксперт. Во-первых, износ купюр. Во-вторых, неактивное использование купюр небольшого номинала с связи с ростом цен, например, или массового перехода на безналичную форму оплаты.
"Обветшание купюр имеет место быть. Однако это не ведет к "упразднению" мелких купюр как таковых — их разве что заменят на свежеотпечатанные", — отметил Сигал.
Он добавил, что Банк России справляется с постепенной заменой изношенных банкнот.
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При этом собеседник агентства заявил, что было бы логично упразднить банкноты номиналом в 50 и 100 рублей. Он предположил, что это уменьшит затраты на печать денег.
Но, убежден Сигал, регулятор от 50 и 100-рублевых банкнот отказываться не собирается. Это, по его мнению, связано не только с тем, что увеличится уровень тревожности россиян, чувствительных к любым финансовым изменениям. Эксперт выразил мнение, что "с постепенным распространением безналичных платежей потребность в небольших купюрах со временем снизится самостоятельно, и тогда Банк России сможет безболезненно и постепенно сократить их долю внутри наличного денежного оборота".