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Бывшего управделами губернатора Алтайского края будут судить за коррупцию
Бывшего управделами губернатора Алтайского края будут судить за коррупцию - РИА Новости, 14.02.2022
Бывшего управделами губернатора Алтайского края будут судить за коррупцию
Уголовное дело в отношении бывшего управделами губернатора и правительства Алтайского края Андрея Степанова, обвиняемого в коррупции, передано суд, сообщила... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T16:41
2022-02-14T16:48
происшествия
россия
алтайский край
барнаул
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БАРНАУЛ, 14 фев - РИА Новости. Уголовное дело в отношении бывшего управделами губернатора и правительства Алтайского края Андрея Степанова, обвиняемого в коррупции, передано суд, сообщила пресс-служба УФСБ по региону."Следственным подразделением УФСБ России по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК России (использование своих должностных полномочий вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности…) и ч. 1 ст. 286 УК России (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства)", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что речь идет об Андрее Степанове. Установлено, что в 2019 году по его инициативе и указанию с одним из вузов региона был заключен договор на оказание образовательной услуги за счёт управления делами губернатора."В нарушение федерального закона, из краевого бюджета на оплату магистерской программы для бывшего должностного лица были необоснованно выделены свыше 130 тысяч рублей. Кроме того, в 2020 году обвиняемый в целях сокрытия факта срыва государственного контракта по строительству объекта государственной собственности Алтайского края - многоэтажного наземно-подземного гаража-стоянки в центре Барнаула - в нарушение действующей процедуры и превышая должностные полномочия, дал распоряжение предоставить за счет бюджетных средств субсидию в размере 19 миллионов рублей для оплаты исковых требований подрядчика, на тот момент осуществившего комплекс подготовительных работ, но не получившего своевременную выплату по госконтракту", - уточняет пресс-служба.При этом управляющий делами знал, что по результатам проведенной государственной экспертизы проект комплекса получил отрицательную оценку в связи с внесенными в целях снижения затрат изменениями в первоначально утвержденную проектно-сметную документацию. Кроме того, он также был осведомлен, что нормативный правовой акт администрации края, предусматривающий предоставление субсидий на указанный объект капитального строительства, принят не был."Уголовное дело с утвержденным прокурором Алтайского края обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд г. Барнаула для рассмотрения по существу", - резюмируют в УФСБ.
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происшествия, россия, алтайский край, барнаул
16:41 14.02.2022 (обновлено: 16:48 14.02.2022)
 
Бывшего управделами губернатора Алтайского края будут судить за коррупцию

Дело экс-управделами губернатора Алтайского края Степанова о коррупции передали в суд

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Статуя Фемиды
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БАРНАУЛ, 14 фев - РИА Новости. Уголовное дело в отношении бывшего управделами губернатора и правительства Алтайского края Андрея Степанова, обвиняемого в коррупции, передано суд, сообщила пресс-служба УФСБ по региону.
"Следственным подразделением УФСБ России по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК России (использование своих должностных полномочий вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности…) и ч. 1 ст. 286 УК России (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства)", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что речь идет об Андрее Степанове. Установлено, что в 2019 году по его инициативе и указанию с одним из вузов региона был заключен договор на оказание образовательной услуги за счёт управления делами губернатора.
"В нарушение федерального закона, из краевого бюджета на оплату магистерской программы для бывшего должностного лица были необоснованно выделены свыше 130 тысяч рублей. Кроме того, в 2020 году обвиняемый в целях сокрытия факта срыва государственного контракта по строительству объекта государственной собственности Алтайского края - многоэтажного наземно-подземного гаража-стоянки в центре Барнаула - в нарушение действующей процедуры и превышая должностные полномочия, дал распоряжение предоставить за счет бюджетных средств субсидию в размере 19 миллионов рублей для оплаты исковых требований подрядчика, на тот момент осуществившего комплекс подготовительных работ, но не получившего своевременную выплату по госконтракту", - уточняет пресс-служба.
При этом управляющий делами знал, что по результатам проведенной государственной экспертизы проект комплекса получил отрицательную оценку в связи с внесенными в целях снижения затрат изменениями в первоначально утвержденную проектно-сметную документацию. Кроме того, он также был осведомлен, что нормативный правовой акт администрации края, предусматривающий предоставление субсидий на указанный объект капитального строительства, принят не был.
"Уголовное дело с утвержденным прокурором Алтайского края обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд г. Барнаула для рассмотрения по существу", - резюмируют в УФСБ.
 
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