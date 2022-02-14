https://ria.ru/20220214/koronavirus-1772688803.html

Губернатор Подмосковья допустил, что очередная волна коронавируса уходит

Губернатор Подмосковья допустил, что очередная волна коронавируса уходит - РИА Новости, 14.02.2022

Губернатор Подмосковья допустил, что очередная волна коронавируса уходит

Очередная волна коронавируса уходит, заметен спад в амбулаторном звене, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T12:40

2022-02-14T12:40

2022-02-14T12:40

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Очередная волна коронавируса уходит, заметен спад в амбулаторном звене, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Заметный спад, я бы сказал радикальный спад, амбулаторное звено. Очень похоже, что очередная волна коронавируса уходит. Мы все надеемся, что больше и не придет, дай бог. Это позволит нам более ритмично работать в других сферах", - отметил Воробьев на совещании с главами округов и региональными министрами.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 6 398 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 36 человек. Днем ранее число новых выявленных зараженных составляло 7 349 человек.

https://ria.ru/20220207/bolnichnyy-1771449202.html

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