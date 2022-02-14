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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220214/koronavirus-1772688803.html
Губернатор Подмосковья допустил, что очередная волна коронавируса уходит
Губернатор Подмосковья допустил, что очередная волна коронавируса уходит - РИА Новости, 14.02.2022
Губернатор Подмосковья допустил, что очередная волна коронавируса уходит
Очередная волна коронавируса уходит, заметен спад в амбулаторном звене, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T12:40
2022-02-14T12:40
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Очередная волна коронавируса уходит, заметен спад в амбулаторном звене, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Заметный спад, я бы сказал радикальный спад, амбулаторное звено. Очень похоже, что очередная волна коронавируса уходит. Мы все надеемся, что больше и не придет, дай бог. Это позволит нам более ритмично работать в других сферах", - отметил Воробьев на совещании с главами округов и региональными министрами.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 6 398 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 36 человек. Днем ранее число новых выявленных зараженных составляло 7 349 человек.
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общество, здоровье - общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:40 14.02.2022
 
Губернатор Подмосковья допустил, что очередная волна коронавируса уходит

Губернатор Подмосковья Воробьев: очень похоже, что очередная волна коронавируса уходит

© РИА Новости / Алексей МайшевГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Очередная волна коронавируса уходит, заметен спад в амбулаторном звене, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Заметный спад, я бы сказал радикальный спад, амбулаторное звено. Очень похоже, что очередная волна коронавируса уходит. Мы все надеемся, что больше и не придет, дай бог. Это позволит нам более ритмично работать в других сферах", - отметил Воробьев на совещании с главами округов и региональными министрами.
По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 6 398 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 36 человек. Днем ранее число новых выявленных зараженных составляло 7 349 человек.
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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