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В Германии планируют снять ограничения по коронавирусу
В Германии планируют снять ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 14.02.2022
В Германии планируют снять ограничения по коронавирусу
Снятие ограничений в связи с пандемией коронавируса в ФРГ планируется до 20 марта, сообщил таблоид BILD со ссылкой на проект документа, который будет рассмотрен РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T12:39
2022-02-14T12:39
2022-02-14T13:13
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БЕРЛИН, 14 фев – РИА новости. Снятие ограничений в связи с пандемией коронавируса в ФРГ планируется до 20 марта, сообщил таблоид BILD со ссылкой на проект документа, который будет рассмотрен на совещании канцлера ФРГ Олафа Шольца с региональными представителями в среду."К календарному началу весны 20 марта 2022 года должны быть постепенно сняты далеко идущие ограничения на социальную, культурную и экономическую жизнь", - приводит BILD цитату из документа.Как следует из документа, в первую очередь будут сняты ограничения для частного сектора, будут разрешены встречи в группах для 20 человек (сегодня – до 10 человек) для привитых и переболевших. С 4 марта планируется снять ограничения для ресторанов и отелей – они будут открыты для привитых, переболевших или протестированных граждан, вновь будут открыты клубы и дискотеки. В розничной торговле снимут ограничения для входа только для привитых и переболевших.Ограничения по количеству зрителей будут сняты и для проведения крупных мероприятий, в том числе футбольных матчей. В документе, который приводит BILD, также указано, что "все далеко идущие меры будут отменены с 20 марта". Однако ношение защитных масок в общественном транспорте будет по-прежнему обязательным, в бундестаге ФРГ будет созданы "правовые основания" для такого регулирования.
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здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, германия, новости - туризм
12:39 14.02.2022 (обновлено: 13:13 14.02.2022)
В Германии планируют снять ограничения по коронавирусу
Снятие ограничений по COVID-19 в Германии планируют до 20 марта
БЕРЛИН, 14 фев – РИА новости.
Снятие ограничений в связи с пандемией коронавируса в ФРГ планируется до 20 марта, сообщил таблоид BILD
со ссылкой на проект документа, который будет рассмотрен на совещании канцлера ФРГ Олафа Шольца с региональными представителями в среду.
"К календарному началу весны 20 марта 2022 года должны быть постепенно сняты далеко идущие ограничения на социальную, культурную и экономическую жизнь", - приводит BILD цитату из документа.
Как следует из документа, в первую очередь будут сняты ограничения для частного сектора, будут разрешены встречи в группах для 20 человек (сегодня – до 10 человек) для привитых и переболевших. С 4 марта планируется снять ограничения для ресторанов и отелей – они будут открыты для привитых, переболевших или протестированных граждан, вновь будут открыты клубы и дискотеки. В розничной торговле снимут ограничения для входа только для привитых и переболевших.
Ограничения по количеству зрителей будут сняты и для проведения крупных мероприятий, в том числе футбольных матчей. В документе, который приводит BILD, также указано, что "все далеко идущие меры будут отменены с 20 марта". Однако ношение защитных масок в общественном транспорте будет по-прежнему обязательным, в бундестаге ФРГ будет созданы "правовые основания" для такого регулирования.