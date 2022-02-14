https://ria.ru/20220214/koronavirus-1772688394.html

В Германии планируют снять ограничения по коронавирусу

В Германии планируют снять ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 14.02.2022

В Германии планируют снять ограничения по коронавирусу

Снятие ограничений в связи с пандемией коронавируса в ФРГ планируется до 20 марта, сообщил таблоид BILD со ссылкой на проект документа, который будет рассмотрен РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T12:39

2022-02-14T12:39

2022-02-14T13:13

распространение коронавируса

здоровье - общество

общество

коронавирус covid-19

германия

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg

БЕРЛИН, 14 фев – РИА новости. Снятие ограничений в связи с пандемией коронавируса в ФРГ планируется до 20 марта, сообщил таблоид BILD со ссылкой на проект документа, который будет рассмотрен на совещании канцлера ФРГ Олафа Шольца с региональными представителями в среду."К календарному началу весны 20 марта 2022 года должны быть постепенно сняты далеко идущие ограничения на социальную, культурную и экономическую жизнь", - приводит BILD цитату из документа.Как следует из документа, в первую очередь будут сняты ограничения для частного сектора, будут разрешены встречи в группах для 20 человек (сегодня – до 10 человек) для привитых и переболевших. С 4 марта планируется снять ограничения для ресторанов и отелей – они будут открыты для привитых, переболевших или протестированных граждан, вновь будут открыты клубы и дискотеки. В розничной торговле снимут ограничения для входа только для привитых и переболевших.Ограничения по количеству зрителей будут сняты и для проведения крупных мероприятий, в том числе футбольных матчей. В документе, который приводит BILD, также указано, что "все далеко идущие меры будут отменены с 20 марта". Однако ношение защитных масок в общественном транспорте будет по-прежнему обязательным, в бундестаге ФРГ будет созданы "правовые основания" для такого регулирования.

https://ria.ru/20220211/postkovid-1772187929.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, германия, новости - туризм