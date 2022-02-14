https://ria.ru/20220214/koronavirus-1772675033.html

В Подмосковье за сутки умерли 36 пациентов с коронавирусом

В Подмосковье за сутки умерли 36 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 14.02.2022

В Подмосковье за сутки умерли 36 пациентов с коронавирусом

За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом на 6398 человек, следует из опубликованных в понедельник данных на сайте РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T11:57

2022-02-14T11:57

2022-02-14T11:59

распространение коронавируса

здоровье - общество

коронавирус covid-19

московская область (подмосковье)

коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом на 6398 человек, следует из опубликованных в понедельник данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 6398 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, ещё 36 человек умерло. Днём ранее количество новых заражённых составляло 7349 человек.

https://ria.ru/20220211/koronavirus-1772178136.html

московская область (подмосковье)

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здоровье - общество, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), коронавирус в россии