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В Подмосковье за сутки умерли 36 пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли 36 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 14.02.2022
В Подмосковье за сутки умерли 36 пациентов с коронавирусом
За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом на 6398 человек, следует из опубликованных в понедельник данных на сайте РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T11:57
2022-02-14T11:57
2022-02-14T11:59
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом на 6398 человек, следует из опубликованных в понедельник данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 6398 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, ещё 36 человек умерло. Днём ранее количество новых заражённых составляло 7349 человек.
https://ria.ru/20220211/koronavirus-1772178136.html
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здоровье - общество, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), коронавирус в россии
11:57 14.02.2022 (обновлено: 11:59 14.02.2022)
В Подмосковье за сутки умерли 36 пациентов с коронавирусом
В Подмосковье выявили 6398 новых случаев заражения коронавирусом за сутки