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https://ria.ru/20220214/korabli-narushiteli-1772707492.html
Песков ответил на вопрос о действиях против зарубежных кораблей-нарушителей
Песков ответил на вопрос о действиях против зарубежных кораблей-нарушителей - РИА Новости, 14.02.2022
Песков ответил на вопрос о действиях против зарубежных кораблей-нарушителей
Российские военные строго следуют существующим протоколам в случае вхождения иностранных кораблей в территориальные воды России, заявил пресс-секретарь Дмитрий... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T13:46
2022-02-14T15:54
россия
сша
в мире
дмитрий песков
генштаб вс россии
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российские военные строго следуют существующим протоколам в случае вхождения иностранных кораблей в территориальные воды России, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков."Вы знаете, что существует определенный протокол действий в отношении иностранных кораблей, надводных или подводных, в случае их вторжения в территориальные воды Российской Федерации. Безусловно, наши военные, которые отвечают за охрану наших границ, за безопасность нашей страны, строго придерживаются этих протоколов", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, разделяют ли в Кремле позицию Генштаба о возможности удара по зашедшим в территориальные воды России кораблям и подлодкам.За дальнейшими разъяснениями он рекомендовал обратиться в оборонное ведомство.Минобороны Российской Федерации сообщало, что 12 февраля в районе курильского острова Уруп в территориальных водах России обнаружена подлодка США типа "Вирджиния".
https://ria.ru/20220214/ucheniya-1772626227.html
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россия, сша, в мире, дмитрий песков, генштаб вс россии
13:46 14.02.2022 (обновлено: 15:54 14.02.2022)
 
Песков ответил на вопрос о действиях против зарубежных кораблей-нарушителей

Песков: существуют протоколы действий в отношении иностранных кораблей-нарушителей

© РИА Новости / Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ / Перейти в фотобанкРакетный крейсер "Москва" во время учений в Черном море
Ракетный крейсер Москва во время учений в Черном море - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ
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Ракетный крейсер "Москва" во время учений в Черном море
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российские военные строго следуют существующим протоколам в случае вхождения иностранных кораблей в территориальные воды России, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что существует определенный протокол действий в отношении иностранных кораблей, надводных или подводных, в случае их вторжения в территориальные воды Российской Федерации. Безусловно, наши военные, которые отвечают за охрану наших границ, за безопасность нашей страны, строго придерживаются этих протоколов", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, разделяют ли в Кремле позицию Генштаба о возможности удара по зашедшим в территориальные воды России кораблям и подлодкам.
Боевые корабли Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
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За дальнейшими разъяснениями он рекомендовал обратиться в оборонное ведомство.
Минобороны Российской Федерации сообщало, что 12 февраля в районе курильского острова Уруп в территориальных водах России обнаружена подлодка США типа "Вирджиния".
Американская подводная лодка USS Mississippi типа Вирджиния - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
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"Им еще повезло". Что говорят иностранцы о подлодке США в российских водах
 
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