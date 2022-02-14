https://ria.ru/20220214/korabli-narushiteli-1772707492.html
Песков ответил на вопрос о действиях против зарубежных кораблей-нарушителей
Песков ответил на вопрос о действиях против зарубежных кораблей-нарушителей - РИА Новости, 14.02.2022
Песков ответил на вопрос о действиях против зарубежных кораблей-нарушителей
Российские военные строго следуют существующим протоколам в случае вхождения иностранных кораблей в территориальные воды России, заявил пресс-секретарь Дмитрий... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T13:46
2022-02-14T13:46
2022-02-14T15:54
россия
сша
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российские военные строго следуют существующим протоколам в случае вхождения иностранных кораблей в территориальные воды России, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков."Вы знаете, что существует определенный протокол действий в отношении иностранных кораблей, надводных или подводных, в случае их вторжения в территориальные воды Российской Федерации. Безусловно, наши военные, которые отвечают за охрану наших границ, за безопасность нашей страны, строго придерживаются этих протоколов", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, разделяют ли в Кремле позицию Генштаба о возможности удара по зашедшим в территориальные воды России кораблям и подлодкам.За дальнейшими разъяснениями он рекомендовал обратиться в оборонное ведомство.Минобороны Российской Федерации сообщало, что 12 февраля в районе курильского острова Уруп в территориальных водах России обнаружена подлодка США типа "Вирджиния".
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россия, сша, в мире, дмитрий песков, генштаб вс россии
13:46 14.02.2022 (обновлено: 15:54 14.02.2022)
Песков ответил на вопрос о действиях против зарубежных кораблей-нарушителей
Песков: существуют протоколы действий в отношении иностранных кораблей-нарушителей
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российские военные строго следуют существующим протоколам в случае вхождения иностранных кораблей в территориальные воды России, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что существует определенный протокол действий в отношении иностранных кораблей, надводных или подводных, в случае их вторжения в территориальные воды Российской Федерации. Безусловно, наши военные, которые отвечают за охрану наших границ, за безопасность нашей страны, строго придерживаются этих протоколов", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, разделяют ли в Кремле позицию Генштаба о возможности удара по зашедшим в территориальные воды России кораблям и подлодкам.
За дальнейшими разъяснениями он рекомендовал обратиться в оборонное ведомство.
Минобороны Российской Федерации сообщало, что 12 февраля в районе курильского острова Уруп в территориальных водах России обнаружена подлодка США
типа "Вирджиния".