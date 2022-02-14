https://ria.ru/20220214/korabli-narushiteli-1772707492.html

Песков ответил на вопрос о действиях против зарубежных кораблей-нарушителей

Песков ответил на вопрос о действиях против зарубежных кораблей-нарушителей - РИА Новости, 14.02.2022

Песков ответил на вопрос о действиях против зарубежных кораблей-нарушителей

Российские военные строго следуют существующим протоколам в случае вхождения иностранных кораблей в территориальные воды России, заявил пресс-секретарь Дмитрий... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T13:46

2022-02-14T13:46

2022-02-14T15:54

россия

сша

в мире

дмитрий песков

генштаб вс россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0c/1772498259_0:0:1905:1072_1920x0_80_0_0_fcada615ca71e4a585ca28e2b09c0459.jpg

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российские военные строго следуют существующим протоколам в случае вхождения иностранных кораблей в территориальные воды России, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков."Вы знаете, что существует определенный протокол действий в отношении иностранных кораблей, надводных или подводных, в случае их вторжения в территориальные воды Российской Федерации. Безусловно, наши военные, которые отвечают за охрану наших границ, за безопасность нашей страны, строго придерживаются этих протоколов", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, разделяют ли в Кремле позицию Генштаба о возможности удара по зашедшим в территориальные воды России кораблям и подлодкам.За дальнейшими разъяснениями он рекомендовал обратиться в оборонное ведомство.Минобороны Российской Федерации сообщало, что 12 февраля в районе курильского острова Уруп в территориальных водах России обнаружена подлодка США типа "Вирджиния".

https://ria.ru/20220214/ucheniya-1772626227.html

https://ria.ru/20220212/podlodka-1772509214.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, в мире, дмитрий песков, генштаб вс россии