https://ria.ru/20220214/konyushkovskaya-1772681494.html

Конюшковскую улицу в центре Москвы благоустроят

Конюшковскую улицу в центре Москвы благоустроят - РИА Новости, 14.02.2022

Конюшковскую улицу в центре Москвы благоустроят

Работы по комплексному благоустройству Конюшковской улицы пройдут в этом году в Пресненском районе Москвы, сообщил заместитель мэра города Петр Бирюков. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T07:03

2022-02-14T07:03

2022-02-14T13:56

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Работы по комплексному благоустройству Конюшковской улицы пройдут в этом году в Пресненском районе Москвы, сообщил заместитель мэра города Петр Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что основная задача - сделать эту улицу более комфортной для местных жителей и пешеходов, сохранив при этом ее транзитную функцию.Он также отметил, что для пассажиров автобусов установят современные остановочные павильоны с зарядными слотами. Вдоль улицы установят новые фонари и торшеры с энергоэффективными светильниками.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на финальной стадии проекта на Конюшковской улице проведут озеленение. Вдоль проезжей части высадят деревья и кустарники, увеличат общую площадь газона."Все существующие зеленые насаждения планируется сохранить. Для них проведут специальную программу по уходу и оздоровлению", - также подчёркивается в материале.

https://realty.ria.ru/20210727/blagoustroystvo-1743100433.html

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