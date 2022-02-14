https://ria.ru/20220214/konyushkovskaya-1772681494.html
Конюшковскую улицу в центре Москвы благоустроят
Конюшковскую улицу в центре Москвы благоустроят - РИА Новости, 14.02.2022
Конюшковскую улицу в центре Москвы благоустроят
Работы по комплексному благоустройству Конюшковской улицы пройдут в этом году в Пресненском районе Москвы, сообщил заместитель мэра города Петр Бирюков. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T07:03
2022-02-14T07:03
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Работы по комплексному благоустройству Конюшковской улицы пройдут в этом году в Пресненском районе Москвы, сообщил заместитель мэра города Петр Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что основная задача - сделать эту улицу более комфортной для местных жителей и пешеходов, сохранив при этом ее транзитную функцию.Он также отметил, что для пассажиров автобусов установят современные остановочные павильоны с зарядными слотами. Вдоль улицы установят новые фонари и торшеры с энергоэффективными светильниками.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на финальной стадии проекта на Конюшковской улице проведут озеленение. Вдоль проезжей части высадят деревья и кустарники, увеличат общую площадь газона."Все существующие зеленые насаждения планируется сохранить. Для них проведут специальную программу по уходу и оздоровлению", - также подчёркивается в материале.
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости.
Работы по комплексному благоустройству Конюшковской улицы пройдут в этом году в Пресненском районе Москвы
, сообщил заместитель мэра города Петр Бирюков.
"Ранее были благоустроены Новинский бульвар, улицы Новый Арбат
и Красная Пресня, площади у станций метро "Баррикадная" и "Краснопресненская". Обновление Конюшковской улицы позволит завершить в целом благоустройство этого квартала", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что основная задача - сделать эту улицу более комфортной для местных жителей и пешеходов, сохранив при этом ее транзитную функцию.
"Пешеходные зоны станут больше и функциональнее, так как расширим тротуары за счет оптимизации ширины полос для движения транспорта, в районе Малого Конюшковского переулка организуем новый наземный переход с дополнительным светофором. Запланировано обустройство небольших мест для отдыха с лавочками и установка информационных стел, которые помогут сориентироваться в районе", - рассказал Бирюков.
Он также отметил, что для пассажиров автобусов установят современные остановочные павильоны с зарядными слотами. Вдоль улицы установят новые фонари и торшеры с энергоэффективными светильниками.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на финальной стадии проекта на Конюшковской улице проведут озеленение. Вдоль проезжей части высадят деревья и кустарники, увеличат общую площадь газона.
"Все существующие зеленые насаждения планируется сохранить. Для них проведут специальную программу по уходу и оздоровлению", - также подчёркивается в материале.