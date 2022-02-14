https://ria.ru/20220214/konfiskatsiya-1772749973.html

Суд перенес заседание о конфискации имущества главы ГИБДД Ставрополья

Суд перенес заседание о конфискации имущества главы ГИБДД Ставрополья - РИА Новости, 14.02.2022

Суд перенес заседание о конфискации имущества главы ГИБДД Ставрополья

Суд отложил на 1 марта заседание по иску Генпрокуратуры РФ о конфискации имущества главы регионального управления ГИБДД Алексея Сафонова, рыночная стоимость... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T16:55

2022-02-14T16:55

2022-02-14T16:55

происшествия

игорь краснов

алексей сафонов

генеральная прокуратура рф

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дело руководства гибдд ставрополья

криминал

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ПЯТИГОРСК, 14 фев - РИА Новости. Суд отложил на 1 марта заседание по иску Генпрокуратуры РФ о конфискации имущества главы регионального управления ГИБДД Алексея Сафонова, рыночная стоимость которого превышает 100 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в Промышленном районном суде Ставрополя.Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов рассказал РИА Новости, что у Сафонова помимо особняка с "золотым унитазом" нашли ещё 21 объект недвижимости и шесть автомобилей, исковое заявление об обращении этого имущества в доход государства будет направлено в суд. В пресс-службе Генпрокуратуры агентству уточнили, что в настоящее время рыночная стоимость имущества составляет более 100 миллионов рублей."Судебное заседание отложено на 1 марта в связи в вступлением в дело третьего лица", - отметил собеседник агентства.По этой же причине иск, по которому уже состоялись несколько заседаний, рассматривается заново, сегодня должны были пройти первые слушания.В конце июля 2021 года на Ставрополье были задержаны начальник управления ГИБДД по региону Алексей Сафонов и ряд его подчиненных по делу о получении взятки группой лиц в особо крупном размере на общую сумму более 19 миллионов рублей.В домах подозреваемых прошли обыски. В частности, выяснилось, что особняк Сафонова изнутри отделан золотом, всюду стоит инкрустированная мебель и висят хрустальные люстры, а в ванной - позолоченные раковина и унитаз.

https://ria.ru/20210721/osobnyak-1742283797.html

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происшествия, игорь краснов, алексей сафонов, генеральная прокуратура рф, ставропольский край, ставрополь, дело руководства гибдд ставрополья, криминал