https://ria.ru/20220214/ispaniya-1772751561.html

В МИД Испании оценили риски войны на Украине

В МИД Испании оценили риски войны на Украине - РИА Новости, 14.02.2022

В МИД Испании оценили риски войны на Украине

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес считает, что война с Россией на сегодняшний момент, несмотря на крайне напряженную обстановку на границе Украины, не... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T17:02

2022-02-14T17:02

2022-02-14T17:13

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МАДРИД, 14 фев – РИА Новости, Елена Шестернина. Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес считает, что война с Россией на сегодняшний момент, несмотря на крайне напряженную обстановку на границе Украины, не является неизбежной, надо пытаться урегулировать ситуацию дипломатическим путем, но невозможно вести диалог под давлением постоянно."Мы верим в дипломатию, диалог все еще возможен, для него необходима деэскалация на границе с Украиной", - заявил он на совместной пресс-конференции со своим голландским коллегой Вопке Хукстрой.По словам испанского министра, как Мадрид, так и ЕС, и НАТО "будут использовать возможность для диалога как способа разрядить ситуацию до последнего момента". "Надо перекрыть пути войны, как мы сможем. Но согласен, что невозможно вести диалог постоянно под давлением… Деэскалация может быть только с одной стороны, со стороны России, у которой 130 тысяч военных на границе с Украиной", - добавил министр.При этом Альбарес признал, что "Россия продолжает участвовать в диалоге". "Это путь, возможно, узкий, по которому надо идти… Я не минимизирую огромное напряжение, которое сейчас есть на границе с Украиной. Но война не является неизбежной", - добавил глава МИД.Он также сообщил, что на территории Украины до недавнего времени находились "немного менее 500 граждан" Испании (поставленные на консульский учет), в основном в Киеве и других центральных регионах, чуть менее сотни запросили в последние дни выезд из страны, часть уехали ранее. 40% испанцев, которые жили на Украине, покинули страну в последнее время, сообщил министр.Альбарес также рассказал, что "есть план эвакуации", который может быть задействован в случае необходимости, пока ее нет. Посольство – 36 человек - работает в полном объеме, добавил министр. При этом, по его словам, идет оценка, какой персонал не является основным."Есть испанцы, которые заявили, что не уедут из Украины ни при каких обстоятельствах", - рассказал Альбарес.В минувшую субботу Испания, как и другие страны ЕС, рекомендовала своим гражданам воздержаться от поездок на Украину, а тем, кто находится там, вернуться.Глава МИД Нидерландов согласился, что "дипломатия должна быть в приоритете". "Мы над этим работаем, но это зависит и от другой стороны, которая разместила свои войска на границе… И они тоже должны ответить по дипломатическим каналам. Если будет вторжение, то это будет иметь серьезные последствия", - сказал Вопке Хукстра.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220212/ukraina-1772467897.html

https://ria.ru/20220125/neonatsizm-1769344098.html

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в мире, нато, испания, сергей лавров, россия, киев, сша