https://ria.ru/20220214/horoscope-1772173340.html

Знаки зодиака, у которых больше всех шансов вступить в брак в 2022 году

Знаки зодиака, у которых больше всех шансов вступить в брак в 2022 году - РИА Новости, 14.02.2022

Знаки зодиака, у которых больше всех шансов вступить в брак в 2022 году

В День всех влюбленных даже самые строптивые и гордые ждут свиданий, валентинок и признаний. Но астрологи решили не ограничиваться одним 14 февраля и... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T07:42

2022-02-14T07:42

2022-02-14T07:42

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В День всех влюбленных даже самые строптивые и гордые ждут свиданий, валентинок и признаний. Но астрологи решили не ограничиваться одним 14 февраля и рассказали, представители каких знаков зодиака с наибольшей вероятностью вступят в брак или найдут настоящую любовь в этом году. По словам специалистов из The Times of India, в 2022 году особенно повезет пяти знакам. Большая вероятность обручиться в наступившем году у Стрельцов. Представители этого огненного знака наконец найдут время посвятить себя тому или той, кто приносит им счастье и радость. Чтобы все сложилось, активным и энергичным Стрельцам нужно просто успокоиться и сосредоточиться на партнере. Шанс наладить личную жизнь выпадет и Водолеям. Представители этого воздушного знака окунутся в любовные дела и, не исключено, что выйдут замуж или женятся. Ведь им давно пора остепенится. Главное, сделать правильный выбор. Благоприятным станет год и для Раков. Особенно для тех, кто давно мечтает о замужестве или женитьбе. Астрологи говорят, что правильный настрой приведет этот водный знак к свадьбе и кольцам, причем с подходящим партнером. У Раков в ближайшее время будут все шансы, на брак по любви.Возможно, в этом году свадьбу начнут планировать и Весы. Мужчины решатся сделать предложение, а женщины его принять. В любом случае это будет хороший шаг. Ведь воздушные Весы по природе очень нерешительные. Поэтому брак у этого знака будет удачным только тогда, когда они поверят в него и вложат свое сердце. Вселенная приведет к браку Рыб. Есть большая вероятность, что представителей этого водного знака в 2022 году ждет помолвка. Поиски родственной души завершатся, и Рыбы наконец смогут вздохнуть с облегчением.

https://ria.ru/20220201/goroskop-1770333795.html

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новости культуры, гороскоп, стиль жизни, любовь, свадьба