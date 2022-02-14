https://ria.ru/20220214/grabitel-1772656257.html

В Барнауле с сотрудницы скорой сорвали украшение за 200 тысяч рублей

В Барнауле с сотрудницы скорой сорвали украшение за 200 тысяч рублей - РИА Новости, 14.02.2022

В Барнауле с сотрудницы скорой сорвали украшение за 200 тысяч рублей

Житель Барнаула ограбил сотрудницу скорой помощи, сорвав у неё с шеи цепочку с кулоном за 200 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, сообщают в пресс-службе... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T10:51

2022-02-14T10:51

2022-02-14T10:53

происшествия

россия

барнаул

полиция

алтайский край

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БАРНАУЛ, 14 фев - РИА Новости. Житель Барнаула ограбил сотрудницу скорой помощи, сорвав у неё с шеи цепочку с кулоном за 200 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, сообщают в пресс-службе МВД по Алтайскому краю."В отдел полиции по Индустриальному району УМВД России по городу Барнаулу поступило заявление от диспетчера скорой медицинской помощи о том, что неизвестный открыто, без применения насилия похитил золотую цепочку с кулоном. Сумма ущерба, по ее словам, составила 200 000 рублей", - говорится в сообщении.Как рассказала пострадавшая, в ночное время в домофон подстанции скорой медицинской помощи позвонил мужчина и попросил помочь ему. Оказавшись в диспетчерской, он подошёл к 32-летней заявительнице и стал угрожать, требуя отдать сотовый телефон."Увидев, что с собой у потерпевшей нет телефона, злоумышленник сдернул с шеи женщины цепочку и скрылся, несмотря на то, что диспетчер успела ухватить его за рюкзак, который впоследствии отобрала у него. Вскоре сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении дерзкого преступления был задержан ранее судимый за грабеж житель Барнаула 1994 года рождения", - уточняют в ведомстве.Оказалось, что несколькими часами ранее грабитель обращался на станцию скорой помощи за помощью с просьбой осмотреть мальчика, сына своего друга, который жаловался на боли в животе. Когда ребенка обследовали, мужчина обратил внимание на золотую цепочку на шее сотрудницы."Похищенную цепочку подозреваемый сдал в ломбард, денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации "Грабеж". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - резюмируют в МВД.

https://radiosputnik.ria.ru/20220208/grabitel-1771681584.html

https://ria.ru/20220121/grubitel-1768862296.html

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происшествия, россия, барнаул, полиция, алтайский край