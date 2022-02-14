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В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 14.02.2022
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T09:27
2022-02-14T09:27
общество
московская область (подмосковье)
москва
погода
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице в столице и Подмосковье действует до 23.00 вторника.
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общество, московская область (подмосковье), москва, погода
09:27 14.02.2022
 
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИнформационный экран с предупреждением о гололедице
Информационный экран с предупреждением о гололедице - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Информационный экран с предупреждением о гололедице
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение о гололедице в столице и Подмосковье действует до 23.00 вторника.
Влюбленные в Москве зимой - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
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Москвичам рассказали о погоде в День всех влюбленных
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваПогода
 
 
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