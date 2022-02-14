https://ria.ru/20220214/gololeditsa-1772640255.html

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 14.02.2022

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T09:27

2022-02-14T09:27

2022-02-14T09:27

общество

московская область (подмосковье)

москва

погода

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице в столице и Подмосковье действует до 23.00 вторника.

https://ria.ru/20220214/pogoda-1772635370.html

московская область (подмосковье)

москва

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общество, московская область (подмосковье), москва, погода