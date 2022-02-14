https://ria.ru/20220214/gazprom-1772711383.html

"Газпром" не забронировал мощности для транзита через Украину и Польшу

"Газпром" не забронировал мощности для транзита через Украину и Польшу - РИА Новости, 14.02.2022

"Газпром" не забронировал мощности для транзита через Украину и Польшу

"Газпром" не стал бронировать на март мощности для транзита газа через Польшу по газопроводу "Ямал — Европа" и дополнительные мощности для транзита через... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T14:06

2022-02-14T14:06

2022-02-14T14:35

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. "Газпром" не стал бронировать на март мощности для транзита газа через Польшу по газопроводу "Ямал — Европа" и дополнительные мощности для транзита через Украину, свидетельствуют данные платформ RBP и GSA Platform.На аукционах в понедельник предлагалось забронировать транзитные мощности польского участка в объеме 89,1 миллиона кубометров газа в сутки и мощности через Украину в объеме 9,8 миллиона кубометров газа в сутки.Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по "Ямалу — Европе" закончился в 2020 году, с тех пор компания бронирует мощности магистрали через аукционы.На январь "Газпром" забронировал примерно четверть предложенных для транзита мощностей газопровода "Ямал — Европа" - 19,3 миллиона кубометров в сутки, но так и не воспользовался ими, а на февраль не забронировал мощности совсем. Компания может при необходимости - исходя из заявок потребителей - бронировать мощности на суточных аукционах.В августе и ноябре прошлого года и феврале текущего компания не стала бронировать транзитные мощности через Польшу и допмощности через Украину на следующие кварталы.Сейчас у "Газпрома" действуют соглашения о транзите газа через территорию Украины в объеме 40 миллиардов газа в год. Так, ежесуточный объем прокачки в рамках контрактных обязательств компании перед украинской стороной в текущем году составляет около 109 миллионов кубометров."Ямал — Европа" и газотранспортная система Украины, наряду с "Северным потоком", составляют один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу.

https://ria.ru/20220214/gaz-1772676187.html

https://ria.ru/20220214/potok-1772679863.html

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экономика, польша, газпром, украина, европа, россия, природный газ, в мире, северный поток