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Министр экономики Германии призвал снизить зависимость страны от газа
Министр экономики Германии призвал снизить зависимость страны от газа - РИА Новости, 14.02.2022
Министр экономики Германии призвал снизить зависимость страны от газа
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек, выступая во время визита в федеральную землю Мекленбург-Передняя Померания, заявил, что страна должна снизить степень... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T20:06
2022-02-14T20:06
в мире
природный газ
германия
роберт хабек
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БЕРЛИН, 14 фев - РИА Новости. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек, выступая во время визита в федеральную землю Мекленбург-Передняя Померания, заявил, что страна должна снизить степень зависимости от газа.По данным агентства dpa, в качестве альтернатив газу министр назвал производство водорода. По мнению политика, безопасность энергопоставок в период перехода на альтернативные источники энергии могла бы быть обеспечена за счет возможного строительства в стране собственного терминала СПГ. Хабек отметил, что в сферу СПГ-технологий не делались инвестиции из-за отсутствия соответствующего рынка.Хабек отметил, что события на рынке газа последних месяцев показали необходимость создания других рамочных условий, и указал на повышенную восприимчивость к кризисам. "Тот факт, что Германия, федеральное правительство, государственный сектор, по сути, не имеют никаких возможностей, чтобы гарантировать надежность поставок в газовом секторе, представляет неприемлемую ситуацию", - приводит агентство слова политика.
https://ria.ru/20220214/zelenskiy-1772758107.html
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в мире, природный газ, германия, роберт хабек
20:06 14.02.2022
 
Министр экономики Германии призвал снизить зависимость страны от газа

Министр экономики Германии Хабек призвал снизить зависимость страны от газа

© AP Photo / Matthias RietschelГазокомпрессорная станция в Германии
Газокомпрессорная станция в Германии - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© AP Photo / Matthias Rietschel
Газокомпрессорная станция в Германии
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 14 фев - РИА Новости. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек, выступая во время визита в федеральную землю Мекленбург-Передняя Померания, заявил, что страна должна снизить степень зависимости от газа.
По данным агентства dpa, в качестве альтернатив газу министр назвал производство водорода. По мнению политика, безопасность энергопоставок в период перехода на альтернативные источники энергии могла бы быть обеспечена за счет возможного строительства в стране собственного терминала СПГ. Хабек отметил, что в сферу СПГ-технологий не делались инвестиции из-за отсутствия соответствующего рынка.
Хабек отметил, что события на рынке газа последних месяцев показали необходимость создания других рамочных условий, и указал на повышенную восприимчивость к кризисам. "Тот факт, что Германия, федеральное правительство, государственный сектор, по сути, не имеют никаких возможностей, чтобы гарантировать надежность поставок в газовом секторе, представляет неприемлемую ситуацию", - приводит агентство слова политика.
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
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В миреПриродный газГерманияРоберт Хабек
 
 
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