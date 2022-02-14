https://ria.ru/20220214/gaz-1772792587.html

Министр экономики Германии призвал снизить зависимость страны от газа

Министр экономики Германии призвал снизить зависимость страны от газа - РИА Новости, 14.02.2022

Министр экономики Германии призвал снизить зависимость страны от газа

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек, выступая во время визита в федеральную землю Мекленбург-Передняя Померания, заявил, что страна должна снизить степень... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T20:06

2022-02-14T20:06

2022-02-14T20:06

в мире

природный газ

германия

роберт хабек

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769109132_0:261:2793:1832_1920x0_80_0_0_93455b9ef467edb7cd2b3d4c918af2db.jpg

БЕРЛИН, 14 фев - РИА Новости. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек, выступая во время визита в федеральную землю Мекленбург-Передняя Померания, заявил, что страна должна снизить степень зависимости от газа.По данным агентства dpa, в качестве альтернатив газу министр назвал производство водорода. По мнению политика, безопасность энергопоставок в период перехода на альтернативные источники энергии могла бы быть обеспечена за счет возможного строительства в стране собственного терминала СПГ. Хабек отметил, что в сферу СПГ-технологий не делались инвестиции из-за отсутствия соответствующего рынка.Хабек отметил, что события на рынке газа последних месяцев показали необходимость создания других рамочных условий, и указал на повышенную восприимчивость к кризисам. "Тот факт, что Германия, федеральное правительство, государственный сектор, по сути, не имеют никаких возможностей, чтобы гарантировать надежность поставок в газовом секторе, представляет неприемлемую ситуацию", - приводит агентство слова политика.

https://ria.ru/20220214/zelenskiy-1772758107.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, природный газ, германия, роберт хабек