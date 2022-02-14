https://ria.ru/20220214/gaz-1772676187.html

Уровень заполненности газохранилищ в Европе опустился ниже 34%

Уровень заполненности газохранилищ в Европе опустился ниже 34% - РИА Новости, 14.02.2022

Уровень заполненности газохранилищ в Европе опустился ниже 34%

Менее 10% от закачанного летом газа осталось в европейских подземных хранилищах, общий уровень их заполненности меньше 34%, сообщает "Газпром". РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T12:01

2022-02-14T12:01

2022-02-14T13:08

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Менее 10% от закачанного летом газа осталось в европейских подземных хранилищах, общий уровень их заполненности меньше 34%, сообщает "Газпром"."В европейских ПХГ осталось менее 10% от закачанного летом газа… Общий уровень заполненности ПХГ Европы - меньше 34%. При этом подземные хранилища Германии и Франции опустошены уже более чем на 2/3", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале компании.Отмечается, что по данным Gas Infrastructure Europe на 12 февраля объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 22,9% (на 9,9 миллиарда кубометров) ниже прошлогоднего уровня. Отобрано 90,8% (43,4 миллиарда кубометров) от объема газа, закачанного в летний сезон, то есть осталось менее 10%, также говорится в сообщении компании.С 11 января уровень запасов в ПХГ Европы перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений, добавили в компании. На 12 февраля запасы на 1 миллиард кубометров ниже минимального показателя на эту дату.Обычно отбор газа из европейских ПХГ продолжается до конца марта - середины апреля.Заполненность украинских ПХГ также находится на минимальных уровнях, говорится в сообщении. На 12 февраля она снизилась до 10,8 миллиарда кубометров. Это на 9,1 миллиарда кубометров (на 45,8%) ниже, чем в прошлом году, и на 4,5 миллиарда кубометров меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года.

https://ria.ru/20220214/potok-1772679863.html

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Как изменились цены на газ в Европе Стоимость газа в Европе (торги на лондонской бирже) в декабре достигла исторического максимума — более двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Контракты на поставки голубого топлива, так называемые фьючерсы, постепенно дорожали с апреля 2021 года, а в октябре впервые установили рекорд. Главными причинами этого взлета эксперты считают высокий спрос на энергоресурсы, переориентацию поставщиков сжиженного газа на Азию, а также постепенный вывод из эксплуатации крупнейшего европейского газового месторождения. Как менялась стоимость голубого топлива и что рост цен даст «Газпрому» — в видеоинфографике Ria.ru. 2022-02-14T12:01 true PT1M05S

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в мире, природный газ, экономика, европа, франция, германия, газпром, россия