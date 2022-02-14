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Лавров предложил наращивать переговоры по гарантиям безопасности
Лавров предложил наращивать переговоры по гарантиям безопасности - РИА Новости, 14.02.2022
Лавров предложил наращивать переговоры по гарантиям безопасности
Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил президенту РФ Владимиру Путину продолжать и наращивать переговоры по гарантиям безопасности с США и НАТО. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T15:47
2022-02-14T15:47
2022-02-14T16:00
безопасность
россия
сергей лавров
сша
нато
владимир путин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил президенту РФ Владимиру Путину продолжать и наращивать переговоры по гарантиям безопасности с США и НАТО.Он отметил, что в ближайшие дни продолжится обсуждение этой темы в различных контактах."Мне кажется, наши возможности далеко не исчерпаны", - сказал Лавров.Он отметил, что этому будет способствовать "наша последовательная разъяснительная работа и приверженность разъяснению нашей правоты"."При готовности выслушать какие-то серьезные встречные аргументы", - заявил министр.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
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безопасность, россия, сергей лавров, сша, нато, владимир путин
15:47 14.02.2022 (обновлено: 16:00 14.02.2022)
Лавров предложил наращивать переговоры по гарантиям безопасности
Лавров на встрече с Путиным предложил наращивать переговоры по гарантиям безопасности
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил президенту РФ Владимиру Путину продолжать и наращивать переговоры по гарантиям безопасности с США и НАТО.
"Мне кажется, наши возможности далеко не исчерпаны, они, конечно, не должны продолжаться бесконечно, но на данном этапе я предложил бы их продолжать и наращивать", - сказал Лавров на встрече с президентом.
Он отметил, что в ближайшие дни продолжится обсуждение этой темы в различных контактах.
"Мне кажется, наши возможности далеко не исчерпаны", - сказал Лавров.
Он отметил, что этому будет способствовать "наша последовательная разъяснительная работа и приверженность разъяснению нашей правоты".
"При готовности выслушать какие-то серьезные встречные аргументы", - заявил министр.
В конце 2021 года Россия
опубликовала проекты договора с США
и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва
, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО
на восток, от присоединения к блоку Украины
и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе
на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.