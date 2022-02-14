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Лавров предложил наращивать переговоры по гарантиям безопасности

Лавров предложил наращивать переговоры по гарантиям безопасности - РИА Новости, 14.02.2022

Лавров предложил наращивать переговоры по гарантиям безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил президенту РФ Владимиру Путину продолжать и наращивать переговоры по гарантиям безопасности с США и НАТО. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T15:47

2022-02-14T15:47

2022-02-14T16:00

безопасность

россия

сергей лавров

сша

нато

владимир путин

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил президенту РФ Владимиру Путину продолжать и наращивать переговоры по гарантиям безопасности с США и НАТО.Он отметил, что в ближайшие дни продолжится обсуждение этой темы в различных контактах."Мне кажется, наши возможности далеко не исчерпаны", - сказал Лавров.Он отметил, что этому будет способствовать "наша последовательная разъяснительная работа и приверженность разъяснению нашей правоты"."При готовности выслушать какие-то серьезные встречные аргументы", - заявил министр.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.

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безопасность, россия, сергей лавров, сша, нато, владимир путин